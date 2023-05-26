Астронавт НАСА Стивен Боуэн беседует со студентами Кохассета из космоса

Кохассет. Студенты, учителя и местные чиновники собрались в среду в библиотеке средней школы Кохассета, чтобы поприветствовать неземного гостя.

Астронавт Стивен Боуэн появился на видео в прямом эфире с Международной космической станции, чтобы ответить на вопросы избранного числа студентов, когда он вращался вокруг Земли со скоростью примерно 5 миль в секунду. Директор школы Патрик Салливан представил Боуэна как доказательство того, что «небо — это буквально предел» для студентов Кохассета.

В течение нескольких минут после представления Салливана толпа ждала в тихом ожидании, пока Боуэн не вылетел на сцену и не повесил большой баннер Cohasset в качестве фона, вызвав смех и аплодисменты.

— Я слышу тебя, ты меня слышишь? Заявка с высоты 250 миль над землей.

«Мы слышим вас, — ответил Салливан, — и тепло приветствуем вас дома». Когда оставалось всего 25 минут, Салливан повернул микрофон к студентам, чтобы задать вопросы.

Боуэн, выросший в Кохассете и посещавший государственные школы, является капитаном ВМС в отставке и первым офицером подводной лодки, выбранным для работы в качестве астронавта НАСА. Он был в нескольких космических миссиях, последний раз в 2011 году, когда он провел девять дней на борту Международной космической станции. Его нынешняя миссия, которая началась 2 марта и продлится 180 дней, станет самой продолжительной.

Нолан Бэрри, четвероклассник, спросил об обычном дне на космической станции. Боуэн сказал, что большая часть времени посвящена экспериментам и обслуживанию, которые иногда включают выходы в открытый космос. Экипаж также тренируется по два часа каждый день, чтобы предотвратить потерю мышечной массы.

По словам Боуэна, большая часть исследований посвящена тому, как организмы и организмы взаимодействуют и ведут себя в условиях микрогравитации. Боуэн также работает над созданием космической станции, которую он называет «великим чудом».

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Шестиклассник Пейтон Филлипс спросил Боуэна, что самое крутое он видел в космосе.

«Люди, — ответил он, выразив свое удивление тем, что люди постоянно занимают Международную космическую станцию ​​с момента ее запуска в 1998 году. — Пока вы живы, люди живут в космосе. Это меняет ваше представление о человечестве».

Остальные вопросы носили технический характер. Шестиклассник Тилль Штребель спросил, как астронавты поддерживают достаточное количество воды. Боуэн ответил, что они перерабатывают и очищают конденсированные пары, выдыхаемые астронавтами и лабораторными животными на борту. Пот и моча также перерабатываются в воду.

Третьекласснице Брук Мэгги, которая спросила о солнечном свете в космосе, Боуэн объяснил, что астронавты вращаются вокруг Земли каждые 90 минут и испытывают 16 циклов дня и ночи каждые 24 часа. По словам Боуэна, в течение 45 минут было невероятно ярко и без облаков. Затем становится невероятно темно, и астронавты могут видеть звезды и Землю, на которую «всегда приятно смотреть».

Другие студенты спрашивали о международном сотрудничестве на борту космической станции, которой управляют агентства из США, Канады, Европы, России и Японии. Боуэн сказал, что для него большая честь работать с людьми из самых разных мест. По его словам, сейчас на станции вместе с американцами работают астронавты из Объединенных Арабских Эмиратов, России и Саудовской Аравии.

Младшая Лайла Омран, начинающий астрофизик, задалась вопросом, изменились ли отношения с российскими космонавтами после того, как на Украине разразилась война. День за днем, по словам Боуэна, ничего не меняется.

«Мы все в одной лодке. Мы должны работать вместе. Это яркое пятно, что мы все еще можем поддерживать эту удивительную лабораторию в космосе», — сказал он.

После программы Имран сказала, что рада слышать, что война не повлияла на отношения на Международной космической станции. Цитируя «Космическое путешествие» Нила де Грасса Тайсона, Имран сказал: «Вы не видите никаких границ, отделяющих нас от космоса».

Вспоминая свое время в начальной школе Дир-Хилл, Боуэн сказал, что когда он был ребенком, почтовое отделение провело конкурс на разработку новой марки. Он нарисовал картину, изображающую миссию «Аполлон-Союз» 1975 года, когда американские и российские астронавты впервые встретились в космосе. Историческое рукопожатие между Томасом П. Стаффордом и Алексеем Леоновым стало в то время предметом большого празднования.

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