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Астронавт НАСА Стивен Боуэн беседует со студентами Кохассета из космоса

26 мая, 2023
Marfa Fedoroa

Кохассет. Студенты, учителя и местные чиновники собрались в среду в библиотеке средней школы Кохассета, чтобы поприветствовать неземного гостя.

Астронавт Стивен Боуэн появился на видео в прямом эфире с Международной космической станции, чтобы ответить на вопросы избранного числа студентов, когда он вращался вокруг Земли со скоростью примерно 5 миль в секунду. Директор школы Патрик Салливан представил Боуэна как доказательство того, что «небо — это буквально предел» для студентов Кохассета.

В течение нескольких минут после представления Салливана толпа ждала в тихом ожидании, пока Боуэн не вылетел на сцену и не повесил большой баннер Cohasset в качестве фона, вызвав смех и аплодисменты.

— Я слышу тебя, ты меня слышишь? Заявка с высоты 250 миль над землей.

«Мы слышим вас, — ответил Салливан, — и тепло приветствуем вас дома». Когда оставалось всего 25 минут, Салливан повернул микрофон к студентам, чтобы задать вопросы.

Студент спрашивает астронавта Стивена Боуэна о жизни в космосе, когда Боуэн вращается вокруг Земли во время полета на Международную космическую станцию ​​в среду, 24 мая 2023 года.

Боуэн, выросший в Кохассете и посещавший государственные школы, является капитаном ВМС в отставке и первым офицером подводной лодки, выбранным для работы в качестве астронавта НАСА. Он был в нескольких космических миссиях, последний раз в 2011 году, когда он провел девять дней на борту Международной космической станции. Его нынешняя миссия, которая началась 2 марта и продлится 180 дней, станет самой продолжительной.

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