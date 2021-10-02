На изображениях, сделанных российским космонавтом во вторник с космического корабля “Союз”, видны новые внешние виды Международной космической станции, на которых видны два космических корабля SpaceX Dragon, грузовой корабль Northrop Grumman Cygnus и новые солнечные батареи в лаборатории.

На этой неделе российский космонавт Олег Новицкий, командир космического корабля “Союз МС-18”, опубликовал в Твиттере фотографии. Новицки, космонавт Петр Дубров и астронавт НАСА Марк Ванде Хэй поднялись на борт российского космического корабля, отделились от станции и во вторник переместили «Союз» в новый стыковочный порт.

Новицки вручную пилотировал космический корабль “Союз МС-18” во время 43-минутного транзитного маневра. Он провел космический корабль по дуге вдоль космической станции, позволив Дуброву парить на орбитальном корабле «Союз», чтобы сфотографировать комплекс.

“Это все по плану!” Новицки написал в Твиттере после передачи. Нам удалось сделать уникальные снимки Международной космической станции. в новой комплектации.

Во вторник космическая станция перешла в специальное направление, или на стойку, для перехода “Союз”. На этих изображениях передняя часть форпоста обращена вверх, от земли.

Капсула SpaceX Cargo Dragon установлена ​​в переднем порту модуля Harmony. Cargo Dragon покинул станцию ​​в четверг и вернулся на Землю с 2,3 тоннами оборудования и испытательными образцами.

Космический корабль Crew Dragon также пристыкован к модулю Harmony, но на этих фотографиях он не очень хорошо виден.

Круглые веерообразные солнечные батареи судна снабжения Cygnus компании Northrop Grumman вместе с недавно прибывшей российской лабораторией «Наука» также видны в нижней части станции на этих изображениях.

Два новых крыла солнечной батареи также были сфотографированы на правой стороне хребта фермы космической станции. Стартовые комплексы были установлены в июне во время выхода в открытый космос после доставки на космическую станцию ​​предыдущей грузовой миссией SpaceX.

Новые солнечные крылья, производимые Redwire, призваны повысить способность космической станции вырабатывать электричество. Еще пара солнечных батарей будет установлена ​​на космической станции в ближайшие два года.

Катящиеся массивы катятся как коврик, а не раскладываются как гармошка. Массивы расположены под углом к ​​оригинальным солнечным панелям космической станции.

Передача “Союза” позволила новому космическому кораблю “Союз” пристыковаться к российскому модулю “Рассвет” 5 октября, через три часа после его запуска с космодрома Байконур в Казахстане.

Командир Антон Шкаплеров, ветеран-космонавт, возглавит полет экипажа корабля “Союз МС-19” на космическую станцию. К Шкаплерову присоединятся Клим Шипенко и Юлия Пересильд, российский кинорежиссер и актриса.

Шипенко и Пересильд проведут 11 дней на космической станции, снимая художественный фильм «Вызов». Съемочная группа из двух человек покинет станцию ​​и вернется на Землю 16 октября на борту космического корабля “Союз МС-18” с Новицким.

Шкаплеров пробудет на станции более пяти месяцев. Дубров и Ванди Он, стартовавший в апреле, также останется на космической станции. Их пребывание в космосе было продлено, чтобы освободить место для недолговечных миссий Шипенко и Пересильда.

Дубров и Ванди Хи будут находиться в космосе около года, а затем вернутся на Землю вместе со Шкаплеровым в марте на борту «Союза МС-19».

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