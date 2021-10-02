На изображениях, сделанных российским космонавтом во вторник с космического корабля “Союз”, видны новые внешние виды Международной космической станции, на которых видны два космических корабля SpaceX Dragon, грузовой корабль Northrop Grumman Cygnus и новые солнечные батареи в лаборатории.
На этой неделе российский космонавт Олег Новицкий, командир космического корабля “Союз МС-18”, опубликовал в Твиттере фотографии. Новицки, космонавт Петр Дубров и астронавт НАСА Марк Ванде Хэй поднялись на борт российского космического корабля, отделились от станции и во вторник переместили «Союз» в новый стыковочный порт.
Новицки вручную пилотировал космический корабль “Союз МС-18” во время 43-минутного транзитного маневра. Он провел космический корабль по дуге вдоль космической станции, позволив Дуброву парить на орбитальном корабле «Союз», чтобы сфотографировать комплекс.
“Это все по плану!” Новицки написал в Твиттере после передачи. Нам удалось сделать уникальные снимки Международной космической станции. в новой комплектации.
Во вторник космическая станция перешла в специальное направление, или на стойку, для перехода “Союз”. На этих изображениях передняя часть форпоста обращена вверх, от земли.
Капсула SpaceX Cargo Dragon установлена в переднем порту модуля Harmony. Cargo Dragon покинул станцию в четверг и вернулся на Землю с 2,3 тоннами оборудования и испытательными образцами.
Космический корабль Crew Dragon также пристыкован к модулю Harmony, но на этих фотографиях он не очень хорошо виден.
Круглые веерообразные солнечные батареи судна снабжения Cygnus компании Northrop Grumman вместе с недавно прибывшей российской лабораторией «Наука» также видны в нижней части станции на этих изображениях.
Два новых крыла солнечной батареи также были сфотографированы на правой стороне хребта фермы космической станции. Стартовые комплексы были установлены в июне во время выхода в открытый космос после доставки на космическую станцию предыдущей грузовой миссией SpaceX.
Новые солнечные крылья, производимые Redwire, призваны повысить способность космической станции вырабатывать электричество. Еще пара солнечных батарей будет установлена на космической станции в ближайшие два года.
Катящиеся массивы катятся как коврик, а не раскладываются как гармошка. Массивы расположены под углом к оригинальным солнечным панелям космической станции.
Передача “Союза” позволила новому космическому кораблю “Союз” пристыковаться к российскому модулю “Рассвет” 5 октября, через три часа после его запуска с космодрома Байконур в Казахстане.
Командир Антон Шкаплеров, ветеран-космонавт, возглавит полет экипажа корабля “Союз МС-19” на космическую станцию. К Шкаплерову присоединятся Клим Шипенко и Юлия Пересильд, российский кинорежиссер и актриса.
Шипенко и Пересильд проведут 11 дней на космической станции, снимая художественный фильм «Вызов». Съемочная группа из двух человек покинет станцию и вернется на Землю 16 октября на борту космического корабля “Союз МС-18” с Новицким.
Шкаплеров пробудет на станции более пяти месяцев. Дубров и Ванди Он, стартовавший в апреле, также останется на космической станции. Их пребывание в космосе было продлено, чтобы освободить место для недолговечных миссий Шипенко и Пересильда.
Дубров и Ванди Хи будут находиться в космосе около года, а затем вернутся на Землю вместе со Шкаплеровым в марте на борту «Союза МС-19».
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