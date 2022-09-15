Астронавт Саманта становится первым европейским командиром космической станции

Поскольку с запуском Crew-5 в октябре начнется ротация экипажей на Международной космической станции, астронавт Саманта Кристофоретти станет первым европейским командиром летной лаборатории. Командование возьмет на себя российский космонавт Олег Артемьев из экипажа 67-й экспедиции.

Астронавт возглавляет американскую часть станции с момента ее прибытия в апреле этого года и курирует деятельность американских, европейских, японских и канадских узлов и компонентов станции. Когда она примет на себя командование, она станет пятым европейским командиром космической станции.

Перед астронавтами Кристофоретти европеец Франк де Винне, Александр Герст, Лука Пармитано и Томас Песке исполняли роли командира и руководили экипажем в Лаборатории невесомости.

«Я польщена своим назначением на должность командующего и с нетерпением жду возможности использовать опыт, полученный в космосе и на Земле, чтобы возглавить высококвалифицированную команду на орбите», — сказала Саманта.

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Астронавт примет командование после традиционной церемонии передачи, в центре которой будет символическая передача ключа от предыдущего командира. Европейская космическая станция заявила, что церемония состоится 28 сентября.

Саманта Кристофоретти на борту Международной космической станции. (Фото: Европейское космическое агентство)

«Выбор Саманты лидера ясно демонстрирует веру и ценность наших международных партнеров в астронавтов ЕКА. Во время своей миссии на Минерве она внесла значительный вклад в научные и оперативные успехи станции, и я ожидаю, что она продолжит процветать под ее руководством», — сказал Йозеф Шбахер, генеральный директор ЕКА.Европейское пространство.

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Звание командующего присваивается на основании совместных решений, принятых НАСА, Роскосмосом, ДЖАКСА, Европейским космическим агентством и Канадским космическим агентством. Командир станции отвечает за работу и благополучие экипажа на орбите, поддерживает эффективную связь с наземными группами и координирует действия экипажа в чрезвычайных ситуациях.

В Европейском космическом агентстве заявили, что, поскольку Саманта приняла командование в последние недели своего пребывания на корабле, одной из ее основных обязанностей будет обеспечение бесперебойной и комплексной доставки экипажа для следующего рейса.

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—кончено—