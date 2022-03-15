Астронавт Скотт Келли: Угрожать нашему космическому партнерству с русскими бессмысленно

В начале 1990-х годов космические агентства наших двух стран были готовы работать вместе, чтобы ослабить напряженность времен холодной войны, поэтому Соединенные Штаты и Россия договорились о создании совместной космической станции. Для меня одним из величайших достижений наших стран было то, что мы собрались вместе, чтобы построить и эксплуатировать орбитальную станцию ​​в рамках мирного сотрудничества, и я имел честь служить там.

Как космонавт я десятилетиями тесно сотрудничал с русскими и другими восточноевропейцами. Я жил в России в качестве директора по операциям НАСА в Звездном городке, где астронавты и космонавты из многих стран тренируются и работают вместе. В результате я говорю по-русски и узнаю и ценю историю и культуру Восточной Европы. Излишне говорить, что было душераздирающе наблюдать за развертыванием неспровоцированного кровавого вторжения в Украину. За две с половиной недели сотни гражданские лица Украины -Мужчины, женщины, дети, старики и младенцы — погибли и сотни получили ранения в результате этого ужасного акта войны против их суверенной нации. Почти 3 миллиона украинцев были вынуждены бежать из своих домов Все, что у них есть, чтобы спасти свою жизнь. Семьи разлучаются, поскольку невоенные мужчины остаются, чтобы спасти свою страну и демократию.

Через мою жену Амико у меня есть украино-американские члены моей семьи. Из-за появления русского языка и культуры в Украине с советских времен они выросли, говоря по-русски, и чувствуют связь с русской культурой. С начала военных действий им пришлось столкнуться с двумя потрясениями одновременно: увидеть, как страна, которую они до сих пор считают своим домом, подверглась нападению, и страх за свои семьи и друзей в Украине, а также столкнуться с нотами ненависти дома в Соединенных Штатах за то, что их видели. как русский. Я беспокоюсь за них и за своих русских друзей по всему миру, которые также могут нести бремя незаконных действий президента России Владимира Путина. READ Россияне везут туристов на Международную космическую станцию, выходя в открытый космос для удовольствия

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Но меня также глубоко огорчают недавние угрозы Российского космического агентства в адрес программы космической станции, которой я и многие другие посвятили свою жизнь. В прошлом месяце глава Российского космического агентства, Дмитрий Рогозин, пригрозил спустить космическую станцию ​​с орбиты и врезаться в США (Россия несет ответственность за модернизацию ракеты, которая удерживает станцию ​​на надлежащей высоте, хотя при необходимости космический корабль НАСА может взять на себя управление). Еще более тревожным является то, что на прошлой неделе Рогозин сделал странный твит. видео Съемка российских космонавтов, отделяющих российский сегмент и улетающих с космической станции после прощания с американским астронавтом Марком Ванде Хи. Планируется, что российский космический корабль «Союз» вернет Ванде Хей на Землю 30 марта. Видео, кажется, грозит быть оставленным позади, что является невообразимым нарушением доверия, которое было построено между нашими двумя странами в космосе на протяжении десятилетий. Я охренел, так Я звонил ему агрессивно в Твиттере в быстрой эскалации туда и обратно, пока он, наконец, не заблокировал меня.

Сорок семь лет назад, еще до того, как родилось большинство американцев, космический корабль «Аполлон» состыковался с советским космическим кораблем «Союз» на околоземной орбите. Между ними открылся люк, и российский космонавт Алексей Леонов и астронавт НАСА Том Стаффорд встретились, чтобы пожать друг другу руки. Их рукопожатие стало историческим моментом, который на шаг приблизил наши две страны к окончанию холодной войны. Сейчас бушуют эти боевые действия. Украинский народ расплачивается за путинскую агрессию, а возможно, и за наше мирное сотрудничество в космосе. Я также опасаюсь за россиян и влияние санкций на их жизнь. У меня много друзей в России, кто занимается космической программой, кто нет, и у них разные мнения об этой войне. Есть те, кто считает войну преступлением одного человека. Остальные — ну, им промыли мозги государственные СМИ во главе с искусным пропагандистом. READ Джо Байден, Владимир Путин и вес истории

Международная космическая станция — прекрасный символ сотрудничества между бывшими воюющими нациями. Но это также и настоящее место, где люди живут, работают и заводят неразлучные дружеские отношения.

Летом 2015 года мы с Геннадием Падалкой и Корниенко собрались в нашем холодном темном Союзе как дегенераты. Спутник мчался к нам на скорости 35 000 миль в час. Мы знали, что умрем в тот день. Если бы она у нас была, это было бы связано с общим убеждением, что то, что мы делаем, имеет смысл. Все, кто когда-либо жил на космической станции — 241 человек из 19 стран — рисковали своей жизнью, чтобы проводить мирные исследования и исследования. Существует явление, называемое обзор эффектов: Люди, которые смотрели на планету из космоса без политических границ, становятся свидетелями хрупкости атмосферы и испытывают одиночество, которое мы, кажется, разделяем в этой орбитальной утопии. У нас остается ощущение, что мы все вместе находимся в этой штуке, называемой человечеством. Я полагаю, что.

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Мы с Мишей часто шутили, что если мы хотим, чтобы наши страны ладили, мы должны отправить наших лидеров на космическую станцию, где они должны сотрудничать и зависеть друг от друга в своей жизни. Может быть, нам просто нужно признать, что мы уже сделали это.