Астронавт сравнивает SpaceX, NASA и российский космический корабль, на котором он путешествовал

Как рейтинги Uber, но для космических кораблей.

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После 177 дней в космосе астронавты SpaceX Crew-3 Раджа Шари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и Матиас Маурер вернулись на Землю на борту одного из космических кораблей Crew Dragon компании.

Маршберн был частью группы членов Crew-3, которые только что стартовали на прошлой неделе после пребывания на Международной космической станции в рамках совместной миссии NASA и SpaceX. Во время прямой трансляции Маршберн сказал, что, хотя корабли НАСА, SpaceX и российского производства, на которых он путешествовал, разные, они также ощущаются одинаково во время запуска и входа в атмосферу из-за простой физики.

«В SpaceX дела обстояли более плавно. [especially] — сказал Маршборн. «[Landing in] Шаттл был очень плавным. Мы почти не знали, что приземлились. Но было интересно отметить очевидные различия при старте и посадке».

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Маршберн также сказал, что снова подниматься на ноги «очень весело», что, вероятно, и делает его космонавтом. Одно лишь его описание долгого свободного падения после возвращения заставило бы всех остальных сжаться в животе.

Экипаж 3 вернулся на Землю, а миссии на Луну и Марс уже горят. Программа НАСА Artemis использует подход с Луны к Марсу и будет работать в тандеме со SpaceX для доставки на поверхность Луны. SpaceX также планирует собственную пилотируемую миссию на Марс в течение десятилетия — с большим оптимизмом.

Обзор Маршберна — прекрасное напоминание о том, как далеко мы продвинулись в освоении космоса за время его карьеры, которая еще не закончилась. Забавно представить, каково это запускать ракету на стороне Маршберна скафандра.

И если все пойдет по плану, многие из нас, земных людей, смогут сами во всем разобраться.

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