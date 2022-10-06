Астронавт США и два российских космонавта прибывают на космическую станцию, когда на Украине бушует война

Американский астронавт и два российских космонавта благополучно прибыли на Международную космическую станцию ​​(МКС), сообщило НАСА в среду, после того как они отправились в полет, управляемый Россией, что является редким случаем сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Российское космическое агентство «Роскосмос» и НАСА распространили прямую трансляцию запуска из Казахстана, и комментаторы, выступавшие через канал, сказали, что он был стабильным, а экипаж «в порядке».

Все трое проведут шесть месяцев на Международной космической станции вместе с тремя другими российскими космонавтами, тремя американскими астронавтами и одним итальянцем.

В ответ западные столицы, в том числе Вашингтон, ввели беспрецедентные санкции против Москвы, и двусторонние отношения упали до нового минимума.

Ожидается, что единственный действующий российский космонавт Анна Кекина отправится на орбитальную станцию ​​в начале октября на борту корабля SpaceX Crew Dragon.

Российские космонавты и западные космонавты стремились держаться подальше от бушующего конфликта на Земле, особенно когда они вместе находятся на орбите.

Выход России с Международной космической станции

Напряженность в космосе возросла после того, как Вашингтон объявил о санкциях против московской космической отрасли, что вызвало предупреждения со стороны бывшего главы российского космического агентства Дмитрия Рогозина, ярого сторонника войны на Украине.

Космическое агентство США (НАСА) назвало это решение «неудачным событием», которое помешает научной работе на Международной космической станции.

Международная космическая станция была запущена в 1998 году во времена надежды на сотрудничество между Соединенными Штатами и Россией после соревнований в космической гонке во время холодной войны.

Эксперты говорят, что Роскосмос теперь является тенью того, чем он когда-то был, и в последние годы потерпел ряд неудач, включая коррупционные скандалы и потерю ряда спутников и других космических аппаратов.

(АФП)