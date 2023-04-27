Лоуренс Косентино

СРЕДА, 26 апреля — Астронавт НАСА и командир космической станции Терри Виртс — способный астронавт НАСА и полковник армии США в классическом стиле «Правильно». Но он не искатель острых ощущений.

«Я вожу как бабушка, — сказал Верц.

Виртс провел в космосе более 200 дней подряд в качестве командира 43-й экспедиции Международной космической станции в 2015 году. Он принес множество удивительных историй, галерею великолепных фотографий и прямое послание людям на Земле в Уортоне Национального географического центра. Закрытие сезона в прямом эфире воскресенья.

«Мы ничего не решим, отправившись на Марс», — сказал он. «Если человеческая природа не решит эту проблему, уход в другое место не исправит ее».

Когда Виртс вернулся на Землю после своего первого полета на орбиту на борту космического корабля «Индевор» в 2010 году, внезапный контраст в перспективе нанес ему психологическую травму.

Он сказал: «Я был в открытом космосе, видел планету, думал об этих великих и глубоких мыслях». «Я включил CNN и представляю себе Сидни Пауэлла, Руди Джулиани и Майка, парня с подушками рядом. Это было похоже на гвозди на доске».

Виртс провел бесчисленное количество часов в стеклянном куполе космической станции, который он помог установить, сделав сотни тысяч фотографий и много часов видео.

Увидев Землю с орбиты, он изменил свое представление о земном существовании. Он надеется передать часть этой уравновешенности массам в том, что он называет «полуторачасовой поездкой от Земли».

«Ваши максимумы не высоки, и ваши минимумы не низки», — сказал он. «Крайности, о которых мы склонны говорить, на самом деле не являются крайностями в целом».

Его лучшие фотографии вошли в потрясающую журнальную книгу National Geographic «Вид сверху» и фильм IMAX «Прекрасная планета». Он также является автором детской книги «Путеводитель космонавта по покиданию планеты».

Виртс полагается на слова, чтобы выразить свои чувства по поводу космических путешествий, но смирился с тем фактом, что язык имеет ограничения.

«Очень сложно описать невесомость, и невозможно описать эмоциональное воздействие наблюдения за планетой из космоса», — сказал он. «Для меня это было невероятно сильно. Я стараюсь изо всех сил, но это непросто».

В фильмах космические путешествия — это приближение к следующему рубежу, но для реальных астронавтов, таких как Виртс, самое разрушительное открытие происходит при видении в зеркало заднего вида.

В декабре 1968 года исторический полет «Аполлона-8» на лунную орбиту был почти омрачен фотографией астронавта Билла Андерса, на которой маленькая голубая Земля поднималась, как капля росы, на мрачной поверхности Луны.

«Это изображение выпадающей Земли зажгло современное движение за охрану окружающей среды», — сказал Вертс. «Как только они проходят мимо Луны, только для того, чтобы увидеть Землю — она такая глубокая».

Такое же чувство испытывал Виртс, глядя на тонкую голубую полоску яичной скорлупы земной атмосферы.

Он сказал: «Все были из-под этой линии». Я ушел, думая: «У нас есть Планета А, но у нас нет Планеты Б».

Виртс обменивался электронными письмами со звездой «Звездного пути» Уильямом Шатнером до того, как Шатнер отправился в космос в октябре 2021 года в возрасте 90 лет. Побывав в космосе по-настоящему, Шатнер приходит к тому же выводу, что и Виртс.

Шатнер писал: «Я обнаружил, что красоты нет, она здесь, со всеми нами». «Отказ от этого сделал мою связь с нашей маленькой планетой еще более глубокой».

«Самое замечательное в Уильяме Шатнере то, что он общается со многими людьми», — сказал Виртс. «Я большой фанат».

Партнер Шатнера Леонард Нимой умер в 2015 году, когда Виртус находился на орбите Международной космической станции.

«Я разместил в Твиттере фотографию вулканской дани «Живи долго и процветай», хотя люди не знали, что это моя рука», — сказал Верц. На знаменитой фотографии вулканский салют парит в 220 милях над Бостоном, родным городом Нимоя. Один из самых поразительных уроков, извлеченных Виртсом из полета в космос, можно сформулировать в клише: «Куда бы вы ни отправились, вы там».

«Это одна из причин, по которой «Звездный путь» действует людям на нервы, — сказал Виртс. «Людям он нравится не только потому, что он показывает, как люди отправляются в космос, но и потому, что он говорит нам, что мы должны ладить друг с другом».

Работая вместе с русскими космонавтами на Международной космической станции, Виртс получил тяжелый и сложный урок в части «сосуществования».

23 ноября 2014 года капсула «Союз» с Виртсом, Самантой Кристофоретти и Антоном Шкапельровым стартовала с космодрома Байконур в Казахстане для шестичасового полета к Международной космической станции.

В воскресенье Виртс расскажет о том, каково это тренироваться в России и ездить на российском квадроцикле. Технические расхождения между российской и американской космическими программами интересны, но в этой истории есть и сложная человеческая сторона.

Разделяя космические чудеса, мирские задачи и вечные опасности космических полетов, Виртс стал близким другом своих соотечественников.

«У нас было много замечательных ужинов вместе», — сказал Верц.

Товарищ по команде дал ему изготовленную на заказ хоккейную майку; Другой подарил ему губную гармошку.

«Теперь трое космонавтов, с которыми я был, и несколько космонавтов, которых я знаю, находятся в Думе, продвигая войну в Украине», — сказал Виртс. «Говорят, что Украина не имеет права на существование, мы должны иметь возможность убивать украинских мирных жителей, у русских нет прав, и если вы назовете это войной, вас посадят на 20 лет».

Недавно он зашел на Facebook, чтобы поздравить бывшего члена экипажа с днем ​​рождения, но увидел аватарку, украшенную российским флагом и ультранационалистическими надписями.

Он пришел к выводу: «Представление о том, что полеты в космос каким-то образом улучшают состояние человека или человеческое сердце, неверно». «Космические путешествия не делают людей внезапно просветленными. То же самое происходит, когда у вас серьезные проблемы с самим собой. Развод и переезд не исправят этого. Сначала вам нужно исправить себя».