«Атака» беспилотников на Кремль, вероятно, была фальшивым российским флагом

предполагаемый ли Попытка убийства с помощью дрона На российского президента в Кремле была дерзкая атака Украины или неуклюжая попытка Москвы провести операцию под ложным флагом, о которой, возможно, никогда не будет известно.

Но, по мнению Кремля, у России теперь по крайней мере есть собственные фотографии, показывающие, что она может сбивать беспилотники, как это делала Украина за более чем 12 месяцев войны.

Эта статья была написана Дэвид Гастингс Даннпрофессор международной политики кафедры политологии и международных исследований, Бирмингемский университет И Стивен ВольфПрофессор международной безопасности Бирмингемский университет

Эта статья является мнением автора, а не обязательно мнением UK Defense Journal. Если вы хотите разместить собственную статью на эту или любую другую тему, см. Рекомендации по отправке.

Кремль Фотографии аварии на нем «Спланированный теракт и покушение на президента» сорвали «своевременные действия армии и спецслужб». Нападавшие изображаются неумелыми в исполнении и неподготовленными в своем планировании. Хорошо известно, что Путин редко, если вообще когда-либо, проводит одну ночь в Кремле.

Сценарий «покушения» требует определенной наивности, которая, безусловно, существует только у ярых сторонников Путина. в Атакующие выстрелы На нем изображен дрон-квадрокоптер, летящий под странным углом света.

Идея о том, что это могло быть реальным покушением на жизнь Путина, игнорирует тот факт, что устройство такого размера может нести только небольшую полезную нагрузку, относительно медленно и на короткое расстояние. Кроме того, центр Москвы является бесполетной зоной для дронов, а большой кремлевский комплекс хорошо укреплен и защищен. Так что перспектива сблизиться с Путиным не была стартовой.

Если бы нападение не было мотивировано просто славой демонстрации способности нанести удар в самое сердце российской мощи, оно не имело бы военного значения со стороны Киева. Если украинцам удастся переправить в Москву вооруженный беспилотник, лучшей целью будет парад Победы на Красной площади, запланированный на 9 мая, где Путин обычно находится под открытым небом — гораздо более легкая цель.

Как эта атака беспилотников на военный парад подписан в 2018 году в Каракасе за предполагаемую попытку убийства президента Венесуэлы Николаса Мадуро — так что это не беспрецедентно. Так что, даже если атака Киева беспилотниками была мотивирована славой, можно подумать, что атака в день «Д» будет лучше, чем ночной налет на пустой Кремль.

Если добавить к этому Киев Однозначный отказ При любом участии в рейде возникает вопрос, кто решился бы атаковать Кремль таким образом?

театральная работа?

Итак, если это не украинская атака, что может быть мотивом для России действовать по-своему на мобильном театре? В прошлом Путин — тогдашний премьер-министр в последние дни президентства Бориса Ельцина — Якобы постановка Взрывы террористами жилых домов в Москве для оправдания второй, более жестокой войны в Чечне в 1999 году.

Официальный Кремль заявление Уже намекнули, что Россия оставляет за собой «право принимать контрмеры, где и когда сочтет это целесообразным». суффикс Жестокие атаки на Киев и Одессу Бомбардировки беспилотниками и ракетами согласуются с нарративом о мести, но ведь такие атаки происходили и до кремлевского инцидента.

Очевидно, что Россия не нуждается в дополнительном обосновании. нацеливание на гражданских лицкак я сделал на прошлой неделе — и всегда За прошедший год. Варварские и незаконные убийства Россией простых украинских мирных жителей были постоянной чертой этого конфликта.

Другим объяснением может быть то, что атака была задумана, чтобы отвлечь от нее российскую общественность. Реальные атаки украинских беспилотников В других местах, например, в более серьезном нападении на крымскую нефтебазу 29 апреля. Но, учитывая планирование, необходимое для подготовки к такому трюку, а также последующее повествование, это также маловероятно.

Скорее всего, это предполагаемое покушение на жизнь Путина будет использовано в других целях. Его можно было использовать для оправдания очередного раунда мобилизации или нового количества жертв. Или это может быть использовано для объяснения отсутствия Путина на военном параде на следующей неделе по соображениям безопасности. Парады в честь Дня Победы уже отменили. в другом месте В России из соображений безопасности.

Действительно, с учетом масштабов конфликта и связанных с ним потерь на эти мероприятия нет ни военной техники, ни солдат. Еще одним возможным затруднением для Кремля является то, что члены семьи хвастаются фотографиями своих недавно умерших родственников, которые покажут миру масштабы потерь.

Прежде всего, Путину нечего праздновать после 15 месяцев войны. несмотря на Все усилия русских войскУкраина все еще держится за руины горячо оспариваемого города Бахмута, что стало бы ее первым заметным достижением после Падение солидара в январе этого года.

Какими бы ни были мотивы атаки беспилотников на Кремль, выбор времени поучителен. Сосредоточившись на ожидаемом контрнаступлении, Украина вряд ли сделает что-либо, что может привести к восприятию эскалации, связанной с нападением на российскую столицу и штаб-квартиру.

Для России, напротив, нападение может быть использовано как способ укрепить общественную решимость перед украинской контратакой, а также представить их лидера как человека, который, как и они сами, уязвим для нападения. Как ни посмотри, то, что кажется последним театральным представлением Кремля, скорее обнажает, чем маскирует тот факт, что грядущее 9 мая станет еще одним днем ​​без побед для российского президента.

Дэвид Гастингс Даннпрофессор международной политики кафедры политологии и международных исследований, Бирмингемский университет И Стивен ВольфПрофессор международной безопасности Бирмингемский университет

Эта статья была переиздана с Беседа Под лицензией Creative Commons. Читать Оригинальная статья.