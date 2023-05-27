Атака дронов повредила здание российского нефтепровода в Пскове – губернатор

Местный губернатор Михаил Ведерников сообщил в субботу в Telegram, что в результате атаки двух беспилотников в Псковской области России у границы с Беларусью произошел взрыв, в результате которого было разрушено административное здание нефтепровода.

Г-н Ведерников не указывал пальцем на Украину, но Москва ранее обвиняла Киев в подобных инцидентах, некоторые из которых причинили ущерб людям и имуществу в сотнях километров от ее границы с Украиной.

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Украина публично не признавала атаки на цели на территории России, но высокопоставленные чиновники в Киеве иногда приветствуют новости об успешных атаках беспилотников на территорию России.

В субботу не было немедленных комментариев от Украины.

«Временно здание было повреждено в результате атаки двух беспилотников», — сказал г-н Ведерников.

Он сказал, что никто не пострадал, и что на месте работает оперативная группа, дающая окончательные результаты.

Авария произошла недалеко от деревни Литвиново, менее чем в 10 километрах (6,2 мили) от границы России с Беларусью.

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