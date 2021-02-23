Атака на звезду российского хоккея в поддержку критика Кремля | Национальный спорт

МОСКВА (Рейтер) – Нью-Йоркские рейнджеры Национальной хоккейной лиги заявили в понедельник, что суперзвезда Артемий Панарин стал жертвой своей поддержки кремлевского критика Алексея Навального в сфабрикованном отчете, предположительно совершившем нападение на женщину десять лет назад.

29-летний Панарин – один из немногих элитных российских спортсменов, открыто критикующих президента Владимира Путина. Он публично поддержал Навального, который был заключен в тюрьму в этом месяце по обвинению, которое оппозиционный политик назвал политически мотивированным.

«Это явно метод запугивания, который используется против него за откровенную откровенность в последних политических событиях», – говорится в заявлении команды НХЛ. «Артеми явно потрясен и встревожен, и ему нужно немного отдохнуть от команды».

«Нью-Йорк Рейнджерс» заявили, что Панарин, вышедший в финал прошлого сезона на звание лучшего игрока лиги, «твердо и категорически отвергает обвинения против него».

Заявление было сделано после того, как бывший игрок Национальной хоккейной лиги Андрей Назаров, который в течение короткого периода тренировал Панарина в России, рассказал Sports.ru, что Панарин был арестован после того, как он избил 18-летнюю женщину в баре отеля в Риге, Латвия. 2011г.

Назаров в прошлом критически относился к поддержке Панариным Навального.