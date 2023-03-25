Атака России на киоски Бахмута на фоне напряженности между военными и группой Вагнера, сообщает Великобритания

Украинские солдаты готовят гаубицу Д-30 к обстрелу российских позиций под Бахмутом (AFP через Getty Images)

в Русский Начальники британской разведки заявили, что наступление на Бахмут было остановлено, так как его армия понесла слишком большие потери.

В своем последнем информационном бюллетене Великобританиях Министерство обороны (современный) сказал, что ситуация в России, вероятно, усугубилась «напряженностью между Минобороны России и группой Вагнера, обе из которых предоставляют силы в этом секторе».

Вместо этого Россия сместила свой оперативный центр на Авдеевку, к югу от Бахмута, и на сектор Кремина-Сватов на севере — «районы, где Россия, вероятно, будет стремиться только к стабильности на линии фронта», заявило министерство обороны.

Они добавили: «Это указывает на общий возврат к более оборонительной оперативной схеме после неубедительных результатов его попыток начать общее наступление с января 2023 года.. «

идет дальше украинец армия Чиновники утверждают, что русские наемники Вагнера «выдохлись».

Командир Александр Серский забрал группу, которая была впереди МоскваАтаковали восточную и южную Украину, теряя «значительные силы» на фоне боев за Бахмут.

Украинские военные также заявили, что 1020 российских солдат были убиты за последние 24 часа после неудачных атак на Лиман, Авдеевку, Марьинку и Шахтерск, хотя это не было подтверждено западными официальными лицами.

«Очень скоро мы воспользуемся этой возможностью, как делали это в прошлом под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Кобянском», — добавил г-н Серский, перечислив прошлогодние украинские контратаки, в результате которых были отбиты участки земли.

Российские войска уже несколько месяцев пытаются захватить Бахмут, стремясь расширить свой контроль над восточной Украиной.

Москва не получила немедленного ответа на предположение о том, что ее силы в Бахмуте теряют силу, но в последние дни глава Вагнера Евгений Пригожин выступил с заявлениями, предупреждающими об украинской контратаке.

Демонстрируя неповиновение и, возможно, растущую уверенность, Офис президента Владимира Зеленского опубликовал видео, на котором он раздает медали войскам, которые, по его словам, находились на этой неделе у линии фронта в Бахмуте, несмотря на российское наступление..