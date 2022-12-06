Атаки на Россию проверяют границы альянса США и Украины

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К последним новостям из зоны боевых действий следует относиться с осторожностью: всего несколько недель назад ложные сообщения о том, что российская ракета поразила Польшу, вызвали предварительную истерию по поводу Третьей мировой войны. Однако если Украина действительно использовала беспилотники для нанесения ударов по двум авиабазам в глубине территории России, то эти атаки говорят нам нечто важное о том, как Киев изменил ход жестокой войны в свою пользу и почему скрытая напряженность производство. с Вашингтоном.

С тех пор как началась война, Украина творчески заставила Россию истекать кровью. Иногда это включает разумное использование ключевых технологий, таких как использование поставленных США ракетных систем HIMARS для уничтожения российских складов боеприпасов, логистических центров и командных центров, или использование тактики обмана «посмотри сюда», чтобы осуществить ракетную атаку, которая убивает майора в Москве. . Черноморский флот. В других случаях Украина, по-видимому, использовала атаки спецназа, заминированные грузовики и удары с вертолетов для нанесения ударов по целям в оккупированном Россией Крыму или даже на территории самой России.

У русских была превосходящая огневая мощь, но они использовали ее неохотно и скучно. Украинцы использовали асимметрию творчества, чтобы компенсировать асимметрию сил в Москве.

Недавние атаки в основном были сосредоточены на авиабазе Энгельс-1 в Саратове, Россия, которая является плацдармом для российских самолетов, которые бомбили украинские цели. Советник президента Украины Владимир Зеленский лукаво написал в Твиттере: «Если что-то запустить в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летающие объекты вернутся в точку старта».

Ранее Украина использовала небольшие дешевые беспилотники для разведки, атак на российские танки и транспортные средства и даже для уничтожения небольших групп солдат противника. Теперь, похоже, они использовали их для нанесения ударов по территории России на сотни миль, демонстрируя, как беспилотные летательные аппараты могут функционировать в качестве плохих ВВС. READ Критик Кремля предупреждает, что «в интересах национальной безопасности» Великобритания должна «запретить все российские визы», поскольку бомбы достигнут и Лондона

Ожидайте, что эти типы атак будут продолжаться. Киеву необходимо продолжать военное и психологическое давление на Москву, пока украинские силы перегруппировываются для следующего крупного наступления. Зеленскому нужны способы отреагировать на то, что Россия обстреливает украинские города артиллерийскими и воздушными бомбардировками.

Тот факт, что атаки Украины на Россию заслуживают внимания, подчеркивает вторую моральную асимметрию. Россия, которая ведет войну с террором и агрессией, не испытывает угрызений совести по поводу безжалостных нападений на Украину. Украина, которая ведет законную войну в целях самообороны, вызывает удивление, когда наносит удары по базам, с которых ведется эта агрессия, или даже по объектам противника на собственной территории в Крыму. В этом неравенстве нет справедливости, даже если сторонники Киева, в частности президент США Джо Байден, считают, что именно в этом заключается мудрость, учитывая риск эскалации.

Эта динамика является источником постоянных трений в отношениях Зеленского с Западом. На протяжении всего конфликта Украина тонко проверяла пределы терпимости Вашингтона к агрессивной тактике, в то время как Вашингтон стремился гарантировать, что такая тактика не приведет к более широкой войне, которой Байден полон решимости избежать.

Когда американская разведка узнала, что этим летом в Москве украинские агенты, по-видимому, убили дочь фанатичного русского проповедника, они стратегически слили этот вывод, вероятно, надеясь отговорить Киев от повторения подобных попыток. Украина постоянно искала более совершенные ракеты большой дальности и беспилотники, которые могут выводить в поле зрения дополнительные цели в Крыму и России. США постоянно говорят «нет» и даже модифицируют предоставленные ими системы HIMARS, чтобы Киев не мог использовать их для более глубоких ударов. Публично администрация Байдена защищала право Киева наносить удары по российским активам в Крыму. В частном порядке официальные лица США более двойственны. READ Российская экономика вышла из рецессии, несмотря на западные санкции - отчеты

Эти споры остались несколько приглушенными, по крайней мере, на публике. Общая картина такова, что Киев и Вашингтон работают над результатом, который 10 месяцев назад показался бы чудом, — победой, которая обеспечила бы выживание Украины и оставила бы Россию в состоянии стратегического паралича. Тем не менее, эти проблемы по-прежнему говорят об окончательной асимметрии в том, как Киев и Вашингтон понимают риск и пытаются им управлять.

В Вашингтоне Байден ясно дал понять, что предотвращение военной конфронтации с Россией так же важно, как и помощь Украине. В Киеве эти опасения по поводу эскалации кажутся пустыми, учитывая, что Украина уже борется за свое существование. Для Байдена цепная реакция, которая приведет к прямому вмешательству США и более широкой войне, станет катастрофой. Для Зеленского вступление Америки в конфликт, скорее всего, означало бы спасение Украины.

Ничто из этого не следует воспринимать как подтверждение коварного мифа о том, что Зеленский пытается заманить Америку в ловушку перестрелки: в безвыходной ситуации он просто делает все возможное. Не в последнюю очередь суровая правда, которую обнажает война на Украине, заключается в том, что настоящие различия могут заключаться в наиболее продуктивном партнерстве.

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Хэл Брэндс — обозреватель Bloomberg. Заслуженный профессор Генри Киссинджера в Школе перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса является соавтором последней книги «Опасная зона: грядущий конфликт с Китаем» и членом Совета по внешней политике Государственного департамента. READ Байдену предстоит решающая неделя противостояния с Путиным