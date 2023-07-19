Атаки нулевого дня использовали критические уязвимости Citrix ADC и Gateway

Citrix это тревога Пользователи критической уязвимости в NetScaler Application Delivery Controller (ADC) и шлюзе заявили, что она активно используется в реальных условиях.

отслеживать как CVE-2023-3519 (оценка CVSS: 9,8), проблема связана с состоянием Внедрение кода Это может привести к удаленному выполнению кода без проверки подлинности. Это влияет на следующие версии —

NetScaler ADC и NetScaler Gateway 13.1 до 13.1–49.13

NetScaler ADC и NetScaler Gateway 13.0 до 13.0–91.13

NetScaler ADC и NetScaler Gateway v12.1 (в настоящее время срок действия истек)

NetScaler ADC 13.1-FIPS до 13.1-37.159

NetScaler ADC 12.1-FIPS до 12.1-55.297 и

NetScaler ADC 12.1 — NDcPP до версии 12.1 — 55.297

Компания не предоставила дополнительных подробностей об уязвимости, связанной с CVE-2023-3519, за исключением того, что эксплойты для этой уязвимости наблюдались на «неустранимых устройствах». Однако для успешной эксплуатации требуется настройка устройства в качестве шлюза (виртуальный VPN-сервер, ICA-прокси, CVPN, RDP-прокси) или авторизация и учет (ААА) является виртуальным сервером.

Помимо CVE-2023-3519 устранены две другие ошибки —

CVE-2023-3466 (оценка CVSS: 8,3). Уязвимость, связанная с недопустимой проверкой ввода, запускает отражающую атаку межсайтового сценария (XSS).

(оценка CVSS: 8,3). Уязвимость, связанная с недопустимой проверкой ввода, запускает отражающую атаку межсайтового сценария (XSS). CVE-2023-3467 (оценка CVSS: 8,0) — Уязвимость в неправильном управлении привилегиями приводит к повышению привилегий до корневого администратора (nsroot)

Воутер Райкбост и Йоррен Гертс из Resillion приписывают ошибки в отчетах. Были предоставлены исправления для устранения 3 ошибок в версиях ниже:

NetScaler ADC и NetScaler Gateway 13.1–49.13 и более поздние версии

NetScaler ADC и NetScaler Gateway 13.0–91.13 и выше 13.0

NetScaler ADC 13.1-FIPS 13.1-37.159 и более поздние версии 13.1-FIPS

NetScaler ADC 12.1-FIPS 12.1-55.297 и выше, чем 12.1-FIPS, и

NetScaler ADC 12.1-NDcPP 12.1-55.297 и более поздние версии 12.1-NDcPP

Клиентам NetScaler ADC и NetScaler Gateway v12.1 рекомендуется обновить свои устройства до поддерживаемой версии, чтобы уменьшить потенциальные угрозы.

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Эта разработка происходит на фоне активного использования недостатков безопасности, обнаруженных в Adobe ColdFusion (CVE-2023-29298 и CVE-2023-38203) и плагине WooCommerce Payments WordPress (CVE-2023-28121).

Оставленные уязвимости в плагинах WordPress могут открыть дверь для полной компрометации, позволяя злоумышленникам повторно использовать взломанные сайты WordPress для других вредоносных действий.

В прошлом месяце eSentire раскрыла атакующую кампанию, получившую название азот Где зараженные сайты WordPress использовались для размещения вредоносных файлов образов ISO, которые при запуске завершались распространением мошеннических библиотек DLL, способных подключаться к удаленному серверу для доставки дополнительных полезных нагрузок, включая скрипты Python и Cobalt Strike.