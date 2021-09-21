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Атлас раскрывает новые подробности празднования 25-летия Барсоны

21 сентября, 2021
Artem Sokolov
Фото: Atlus

Серии Persona в настоящее время празднуют свое 25-летие, и, как вы помните, Atlus дразнил Семь проектов.

Первое открытие связано с персонажем аниме и музыкой. Юбилейный посол Моргана сообщила в первой трансляции Persona 25 Times, что все предыдущие аниме Persona будут доступны для потоковой передачи в Японии. Сюда входят следующие заголовки:

Троица Душа ПерсонажА также Человек 4А также Персона 4 Золотой, А также Человек 5, а Человек 3 Кино.

Кроме того, 21 ноября в Токийском оперном зале состоится специальный оркестровый концерт. Вокалист Persona 5 Лин также проведет “мини-концерт” во время мероприятия Sega на TGS2021.

в соответствии с Веб-сайт 25-летияСледующий проект будет представлен позже в этом году. Вы можете посмотреть трансляцию 1-й годовщины (на японском языке) на YouTube-канале Atlus. У Гемацу есть файл полная копия для мероприятия.

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