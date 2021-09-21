Атлас раскрывает новые подробности празднования 25-летия Барсоны

Серии Persona в настоящее время празднуют свое 25-летие, и, как вы помните, Atlus дразнил Семь проектов.

Первое открытие связано с персонажем аниме и музыкой. Юбилейный посол Моргана сообщила в первой трансляции Persona 25 Times, что все предыдущие аниме Persona будут доступны для потоковой передачи в Японии. Сюда входят следующие заголовки:

Троица Душа ПерсонажА также Человек 4А также Персона 4 Золотой, А также Человек 5, а Человек 3 Кино.

Кроме того, 21 ноября в Токийском оперном зале состоится специальный оркестровый концерт. Вокалист Persona 5 Лин также проведет “мини-концерт” во время мероприятия Sega на TGS2021.

в соответствии с Веб-сайт 25-летияСледующий проект будет представлен позже в этом году. Вы можете посмотреть трансляцию 1-й годовщины (на японском языке) на YouTube-канале Atlus. У Гемацу есть файл полная копия для мероприятия.

Компания Atlus West официально начала празднование своего 25-летия запуском Местный веб-сайт, посвященный 25-летию. Кроме того, был анонсирован файл Новая и улучшенная витрина интернет-магазина Скоро и покажу 25. Обои Персона.

В сентябре этого года серия Persona отметит свое 25-летие, и она также официально достигла 15 миллионов проданных копий по всему миру! Мы хотим поблагодарить всех, кто поддерживал и помогал продвигать серию вперед на протяжении всех этих лет. Чтобы поблагодарить вас всех, мы проводим годичную кампанию с сентября 2021 по осень 2022 года под названием «25-летие Пароны» и не можем дождаться, чтобы увидеть все, что мы запланировали на праздничные мероприятия! С товарами, событиями, совместной работой и даже информацией об играх к 25-летию у нас будет много интересных объявлений для западной и мировой аудитории на протяжении всей годовщины. Надеемся, вы с нетерпением ждете их!

25-летие Парсоны официально началось! визит https://t.co/IeX5v4ynaq Следите за последними западными новостями о событиях, анонсах и многом другом! # P25 – Официальный ATLUS West (Atlus_West) 20 сентября 2021 г.

Как вы, возможно, слышали, ходили слухи, что одно из семи рекламных объявлений будет модифицированной версией Персона 4 Арена УльтрамаксВы можете узнать больше об этом на Наш предыдущий пост.

Какие анонсы, связанные с игрой, вы бы хотели увидеть во время 25-летия Persona? Оставьте комментарий ниже.