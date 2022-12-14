Атмосферная мистификация могла помочь украинской ракетной батарее найти и потопить российский крейсер «Москва».

Тонущая «Москва». через социальные сети

Через дни и недели после поражения противокорабельной ракетной батареи ВМС Украины Крейсер Черноморского флота России затонул Москва 13 апреля ходило много слухов.

Многие слухи пытались объяснить, как военно-морской флот без больших кораблей или самолетов может победить флот с таким количеством больших, хорошо вооруженных кораблей и самолетов. Часть слухов застопорилась на предположении, что украинцам для нанесения удара нужна иностранная помощь. Москва.

Не проник ли туда турецкий беспилотник Bayraktar TB-2 ВМС Украины? Москва И найти его в 80 милях к югу от Одессы для батареи Нептуна? Передал ли критически важные координаты высоколетящий патрульный самолет Boeing P-8 ВМС США?

Нет, видимо. согласно с Удивительная новая история в Украинская правдабатарея Нептун—Счетверённая пусковая установка и связанный с ней радар— нашел и ударил Москва В основном самостоятельно.

Помощь батареи она сделала Получение… пришло от природы. Атмосферное явление, называемое «температурной инверсией», создало своего рода канал для радиолокационных волн, который позволял им перемещаться вверх по изгибу горизонта и обратно.

«Сама природа неожиданно помогла Украине 13 апреля», Украинская правда Об этом пишет румынский корреспондент Романюк. «Операторы Нептуна не должны вставать Москва С обычным радаром, но именно так и произошло».

Днем 13 апреля оператор РЛС батареи «Нептун» зафиксировал на своем мониторе крупную вспышку света южнее Одессы. «В этом секторе Черного моря может быть только один объект подобного размера — флагман Черноморского флота Российской Федерации, крейсер МоскваКниги Романюка.

Батарея Нептун. Министерство обороны Украины

«Но как нормальный радар может показывать цель за горизонтом на таком расстоянии?» — спросил Романюк. «По убеждению украинских ракетчиков вне всякого сомнения, сама природа на стороне защитников».

Атмосферная инверсия — это пограничный слой в воздухе, в котором изменяется обычная умеренная динамика — более теплый воздух внизу, более холодный воздух вверху. Над инверсией воздух теплее, чем на меньше переворот.

Отражение, которое может появиться на высоте сотен или тысяч футов над поверхностью, очень толстое. На высоте нескольких сотен или тысяч футов атмосфера возвращается к своей обычной динамике температуры: чем выше, тем холоднее.

Думайте об инверсии как о невидимой крыше. Вещи, как правило, скапливаются на высоте, где температура резко меняется. Облака и загрязнение, например. Электромагнитные волны тоже.

когда погода Таким образом, только Отражение образуется в нужном месте и на нужной высоте, и радар, который обычно видит только до горизонта — 30, 40 или 50 миль, в зависимости от высоты радара, — может внезапно увидеть В течение горизонт. Это потому, что волны радара проходят через кривую Земли путем отражения. Ученые называют их «протоками».

Предвидеть эти условия трудно. Вот и украинский радарщик растерялся, когда Москва Он впервые появился перед своим биноклем тем апрельским днем.

но не надолго, — пояснил Романюк. «После нескольких минут раздумий и напряженных раздумий он дал команду «Пуск» — и две ракеты направились в сторону русского крейсера».