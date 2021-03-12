Атомная станция в Дабаа не менее важна, чем Высокая плотина, как сказал российский посол: новая атомная электростанция.

11 марта 2021 г.

Посол России в Египте Георгий Борисенко вчера заявил, что значение первой атомной электростанции в Египте такое же, как и Асуанской плотины. Самая большая плотина в мире, построенная через реку Нил в Асуане, Египет, между 1960 и 1970 годами, была спроектирована Московским институтом «Гидропроект». Борисенко провел сравнение во время посещения строительной площадки АЭС в Дабаа с главой Управления по атомным электростанциям Египта Амджадом Аль-Вакилом.

LR Center: председатель NPPA Амджад Аль-Вакил и посол России в Египте Георгий Борисенко (Фото: Росатом)

Четыре реактора с водой под давлением ВВЭР-1200 российского дизайна планируются в Эль-Дабаа, который расположен на побережье Средиземного моря, в 170 км к западу от Александрии и Заафараны в Суэцком заливе. Российская государственная ядерная корпорация «Росатом» работает над созданием станции, которая будет принадлежать и эксплуатироваться НППА. Ожидается, что при номинальной мощности 4,8 ГВт на электростанцию ​​будет приходиться до 50% Египет Производственные мощности для удовлетворения растущего спроса страны на электроэнергию.

Согласно заявлению Росатома, Борисенко сказал: «Проект атомной электростанции Дабаа – крупнейшее совместное предприятие Москвы и Каира. Это не только укрепляет наши традиционные отношения с достоинством, но и поднимает их на новый стратегический уровень. По важности реализация этого проекта аналогична реализации проекта гидроэлектростанции Асуанской плотины, который наша страна завершила в советское время. Я уверен, что проект атомной электростанции Дабаа также станет успешным свидетельством высочайшего уровня профессионализма российских и египетских специалистов и внесет значительный вклад в социально-экономическое развитие Египта, обеспечивая страну чистой и доступной энергией на десятилетия вперед. . “

Аль-Вакил добавил, что строительство завода в Эль-Дабаа в настоящее время является одним из самых амбициозных проектов в Египте. «Это реализация мечты о мирной ядерной программе, которую египетский народ вынашивал с двадцатого века. В свете важности станции для будущего экономического развития страны и ее суверенитета в области энергетики, это было необходимо для нас. выбрать надежного партнера с большим опытом работы, и мы рады, что нашли такого партнера в России, нашем давнем союзнике и друге, мы убеждены, что передовые российские технологии, наряду с египетским чувством трудолюбия, будут ключ к успеху этого великого проекта ».

В состав делегации также вошли коммерческий представитель России в Египте Николай Асланов, генеральный консул России в Александрии Карен Васильян, руководство Российского центра науки и культуры в Александрии и представители инженерного департамента АО «АСЭ Росатом» (в том числе директор проекта АЭС «Эль-Дабаа» Григорий Соснин и директор строительства АЭС в Египте Анатолий Ковтунов), а также директор Росатома по Ближнему Востоку и Северной Африке Александр Воронков.

С египетской стороны в делегацию входили заместитель главы Национального управления городского планирования, глава попечителей проекта Эль-Дабаа Мохамед Рамадан и заместитель председателя по инженерным проектам Мохамед Юсеф.

После осмотра площадки для установки будущих реакторных блоков делегация посетила морской порт, который будет предназначен для транспортировки тяжелого оборудования на станцию.

Проект атомной электростанции Дабаа основан на контрактах, которые вступили в силу 11 декабря 2017 года. Эти контракты предусматривают, что Росатом не только построит станцию, но и будет поставлять российское ядерное топливо в течение всего ее жизненного цикла. Они также будут помогать египетским партнерам в обучении персонала и обслуживании завода в течение первых десяти лет эксплуатации. Росатом также получил контракт на строительство частного хранилища и контейнеров для хранения отработавшего ядерного топлива.

Четыре блока ВВЭР-1200 уже находятся в эксплуатации в России – два в Нововоронеже-2 и два в Ленинграде-2. Первый ВВЭР-1200 был построен за пределами России в Островце, Беларусь.

Бывший директор Североамериканского офиса МИД России Борисенко был назначен послом России в Египте и полномочным представителем России в Лиге арабских государств президентом России Владимиром Путиным в апреле 2020 года.

Исследовано и написано World Nuclear Energy News