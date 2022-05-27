Атрибуция — ключ к привлечению киберпреступников к ответственности

Поскольку российские киберугрозы продолжают развиваться на фоне войны в Украине, эксперты по кибербезопасности призывают НАТО принять действенные меры по борьбе с хакерами, спонсируемыми государством, включая выявление субъектов, стоящих за атаками.

Мерль Мегре, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики, заявил, что НАТО следует «отрицать секретность путем установления авторства» и привлечь злоумышленников к ответственности за их преступные действия.

«Я думаю, что НАТО должно убедить своих противников в том, что они не могут действовать под прикрытием в кибероперациях», — сказал Майджри.

«Иссад — это хороший способ дать понять злоумышленникам, что их действия станут известны и будут рассмотрены», — добавила она.

Майджри сделала свое заявление в четверг во время виртуального круглого стола, организованного немецким фондом Маршалла. Обсуждение вращалось вокруг аналитического обзора того, что происходит вокруг Роль НАТО в глобальной кибербезопасности.

В своем резюме Мейджор объясняет, что установление авторства имеет решающее значение для привлечения к уголовной ответственности и разъяснения того, что их действия будут иметь последствия.

«С помощью атрибуции политики показывают, что они знают, что происходит в этих сетях, и могут расследовать инциденты», — сказала Мейджор на своем брифинге.

Она также пояснила, что до недавнего времени правительства не раскрывали публично подробности киберинцидентов. Однако в 2018 году многие западные страны начали раскрывать информацию о кибератаках, что указывает на сдвиг в сторону прозрачности.

«Повышение осведомленности общественности о кибератаках повышает осведомленность о киберспорах и приводит к большему общественному признанию киберконтрмер», — добавила Майгер в своем резюме.

Некоторые члены НАТО, в том числе Соединенные Штаты и Европейский союз (ЕС), начали приписывать недавние кибератаки, направленные против Украины, таким национальным государствам, как Россия.

Ранее в этом месяце Соединенные Штаты и Европейский союз осудили Россию за ее киберпреступное поведение и заявили, что она стоит за кибератакой на украинскую спутниковую сеть в конце февраля.

Европейский союз заявил, что атака на спутник произошла за час до вторжения, что привело к серьезным перебоям в связи и перебоям в работе многих государственных органов и предприятий.

В то время как Соединенные Штаты и Европейский Союз пообещали принять контрмеры для предотвращения российской киберагрессии против Украины, российский дипломат недавно обвинил западные демократии в «построении кибертоталитаризма» против его страны.

Василий Небензя, представитель России в ООН, заявил, что Запад пристрастен и пытается заставить замолчать «альтернативные взгляды» России.

Небензя, выступавший в понедельник на брифинге Совета Безопасности ООН, призвал Запад «разоружить киберпространство», добавив, что Россия ответит на любые кибератаки, направленные против его страны.

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Во время обсуждения за круглым столом Мейджор добавил, что для приписывания эффективной кибератаки субъекту, который угрожает национальному государству, необходимо, чтобы члены НАТО имели достоверные доказательства в поддержку своих утверждений.

«Я твердо верю, что атрибуция хороша только в том случае, если союзники готовы поделиться информацией», — сказала она.

Мероприятие последовало за встречей на прошлой неделе в Брюсселе, на которой старшие координаторы по кибербезопасности встретились, чтобы обсудить картину киберугроз после российского вторжения в Украину.