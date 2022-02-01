Аттенборо, ВОЗ, Тихановская среди номинантов на Нобелевскую премию мира

ОСЛО, 1 фев (Рейтер) — Британский телеведущий Дэвид Аттенборо, Всемирная организация здравоохранения и белорусский диссидент Светлана Тихановская входят в число номинантов на Нобелевскую премию мира в этом году после того, как их поддержали норвежские законодатели, которые имеют опыт выбора победителя.

Также среди кандидатов на награду были Грета Тунберг, Папа Франциск, правительство национального единства Мьянмы, сформированное противниками прошлогоднего переворота, и министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе, как показали объявления в последнюю минуту.

Тысячи людей, от членов парламентов со всего мира до бывших победителей, имеют право выдвигать кандидатов.

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Норвежские законодатели ежегодно с 2014 года, за исключением 2019 года, номинируют возможного лауреата мира, в том числе одного из двух лауреатов прошлого года, Марию Рессу.

Норвежский Нобелевский комитет, который решает, кто получает премию, не комментирует номинации, сохраняя в тайне на протяжении 50 лет имена номинантов и неудачников.

Однако некоторые номинаторы, такие как норвежские законодатели, предпочитают раскрывать свой выбор.

НАТУРАЛЬНЫЙ МИР

95-летний Аттенборо наиболее известен своими знаковыми телесериалами, иллюстрирующими мир природы, в том числе «Жизнь на Земле» и «Голубая планета».

Он был номинирован совместно с Межправительственной научно-политической платформой по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES), которая оценивает состояние биоразнообразия во всем мире для политиков.

Они были выдвинуты за «их усилия по информированию и защите природного разнообразия Земли, что является предпосылкой для устойчивого и мирного общества», — сказала номинант Уне Бастхольм, лидер Норвежской партии зеленых.

Другой представитель Партии зеленых выдвинул кандидатуру Греты Тунберг из Швеции, которая прошла путь от подростковой активистки до мировой климатический лидер сделало ее частым номинантом на Нобелевскую премию в последние годы, наряду с движением Fridays For Future, которое она начала.

Папа Франциск был номинирован за его усилия по решению климатический кризис А также о его работе по достижению мира и примирения Дагом Инге Ульштейном, бывшим министром международного развития.

Министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе был назначен лидером Либеральной партии Норвегии Гури Мелби за его работу по освещению проблемы изменения климата. Кофе снял речь на прошлогодней климатической конференции COP26, стоя по колено в морской воде.

В прошлом Нобелевскую премию мира получали защитники окружающей среды, в том числе кенийский активист Вангари Маатаи, Межправительственная группа экспертов по изменению климата и бывший вице-президент США Эл Гор.

Тем не менее, «научного консенсуса в отношении изменения климата как важной движущей силы вооруженных столкновений нет», — сказал Хенрик Урдал, директор Института исследования проблем мира в Осло, предостерегая от «слишком упрощенной связи между ними».

ПАНДЕМИЯ

Пандемия коронавируса была в центре внимания людей в течение последних двух лет, и в этом году вновь была назначена международная организация, которой поручено бороться с ней, ВОЗ.

«Я думаю, ВОЗ, скорее всего, будет обсуждаться в комитете по поводу премии этого года», — сказал Урдал.

Правительство национального единства Мьянмы, теневое правительство, сформированное в прошлом году противниками военного правления после того, как гражданский лидер и бывший лауреат премии мира Аун Сан Су Чжи была задержана в результате государственного переворота, также было названо кандидатом. читать далее

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская второй год подряд номинирована за «смелую, неутомимую и мирную работу» во имя свободы и свободы в своей родной стране, заявил депутат Гаарек Эльвенес.

Среди других кандидатов, раскрытых норвежскими законодателями, — российский диссидент Алексей Навальный, Международный уголовный суд в Гааге, WikiLeaks и Челси Мэннинг, НАТО, гуманитарная организация CARE, иранский правозащитник Масих Алинежад и Арктический совет, межправительственный форум для сотрудничества Арктические страны, согласно опросу норвежских законодателей, проведенному агентством Рейтер.

Номинации, которые закрываются в понедельник, не предполагают одобрения Нобелевского комитета.

Лауреата 2022 года объявят в октябре.

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(В этом рассказе в последнем предложении указано «лауреат 2022 года» вместо «лауреат 2021 года»)

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Монтаж: Гвладис Фуше, Тоби Чопра и Алекс Ричардсон.

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