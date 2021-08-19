Афганистан: Россия была готова победить талибов из-за длительных контактов

Когда талибы вторглись в Афганистан, Россия была готова к быстрому развитию после систематической работы в течение многих лет, чтобы заложить основу для отношений с группировкой, которую она до сих пор официально считает террористической.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул на этой неделе, что Москва не спешит признавать талибов в качестве новых правителей Афганистана, но добавил, что есть обнадеживающие признаки того, что они готовы позволить другим политическим силам присоединиться к правительству и позволить девушкам войти. школы.

Талибан был добавлен в российский список террористических организаций в 2003 году, и Москва еще не предприняла действий по исключению этой группировки из списка. Любые контакты с такими группами наказуемы по российскому законодательству, но Госдепартамент ответил на вопросы об очевидном противоречии, заявив, что его контакты с талибами необходимы для международных усилий по стабилизации Афганистана.

В отличие от многих других стран, Россия заявила, что не будет эвакуировать свое посольство в Кабуле, и ее посол быстро встретился с талибами для того, что он назвал «конструктивными переговорами после того, как они взяли столицу под контроль».

Советский Союз вел 10-летнюю войну в Афганистане, которая закончилась выводом его войск в 1989 году. С тех пор Москва вновь превратилась в мощного и влиятельного посредника в международных переговорах по Афганистану. Он постоянно работал над развитием отношений с талибами, принимая своих представителей на серию двусторонних и многосторонних встреч.

Посланник Кремля по Афганистану Замир Кабулов заявил ранее на этой неделе: «Мы поддерживаем контакты с талибами в течение последних семи лет, обсуждая множество вопросов. Мы видели в них силу, которая будет играть ведущую роль в Афганистане в будущем, даже если она не заберет всю власть. Все эти факторы, а также заверения, данные нам высокопоставленными лидерами «Талибана», дают нам основания спокойно относиться к недавним событиям, хотя мы сохраняем бдительность.

За месяц до начала наступления талибов, закончившегося захватом Кабула, их делегация посетила Москву, чтобы заверить в том, что они не будут угрожать интересам России и ее бывших советских союзников в Средней Азии как признак того, что они рассматривают отношения с Россией. приоритет.

«Мы не позволим никому использовать афганскую землю для нападения на Россию или соседние страны», – сказал официальный представитель Талибана Мохаммад Сохаил Шахин во время визита в российскую столицу в прошлом месяце, отметив, что у нас очень хорошие отношения с Россией.

Российские дипломаты говорят, что доверяют заверениям группы, отмечая, что талибы сосредоточены на борьбе с Исламским государством, которое Москва считает главной угрозой со стороны Афганистана. Москва также высоко оценила обещание талибов бороться с контрабандой наркотиков и пресекать поток наркотиков из Афганистана через Среднюю Азию.

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов приветствовал талибов как разумных людей после позитивной и конструктивной встречи «на этой неделе», добавив, что талибы обеспечили безопасность посольства.

Московский аналитик Алексей Макаркин сказал в комментарии, что российские дипломаты делают все возможное для укрепления контактов, которые они установили с талибами. Российские представители охарактеризовали талибов как умеренных и ответственных, выступающих в качестве их защитников в общественной сфере.

Он утверждал, что «Талибан» может и не пытаться проецировать свое влияние на бывшие советские страны Центральной Азии в настоящее время, но это может измениться позже, после установления контроля над Афганистаном.

Маккаркин отметил, что лидеры Талибана вряд ли начнут расширение сейчас, но это не означает, что они не предпримут таких шагов в будущем, отметив, что многочисленные фракции внутри Талибана могут иметь разные цели.

Несмотря на заверения талибов, в последние недели Россия провела серию совместных военных игр со своими союзниками из Центральной Азии, чтобы подчеркнуть свое обязательство помочь им предотвратить любые потенциальные угрозы безопасности со стороны Афганистана. Последние из этих учений начались на этой неделе в Таджикистане.

Устанавливая контакты с официальными лицами Талибана, Россия вряд ли быстро придет к официальному признанию их правительства, по крайней мере, до тех пор, пока эта группировка не будет удалена из списка террористических организаций Организации Объединенных Наций.

На этой неделе Лавров заявил, что пока рано говорить о каких-либо односторонних политических шагах.

Полпред Кремля Кабулов подчеркнул, что признание Москвой талибов будет зависеть от того, будут ли они в ближайшее время ответственно управлять страной, и из этого российское руководство сделает необходимые выводы. Он добавил, что Россия не удалит «Талибан» из своего списка террористических организаций до тех пор, пока Совет Безопасности ООН не примет решение исключить его из своего списка террористических организаций.

Российские дипломаты утверждали, что возглавляемая США кампания в Афганистане помогла изменить представление афганцев о советском вторжении и побудила многих местных лидеров согласиться с посредничеством Москвы.

Когда Вашингтон вступил в войну с талибами после терактов 11 сентября 2001 года, чтобы укрыть Усаму бен Ладена и «Аль-Каиду», Москва протянула руку помощи, приветствуя базы США в странах Центральной Азии на территории бывшего Советского Союза для поддержки операций в Афганистане. Но по мере того, как отношения между Соединенными Штатами и Россией становятся все более напряженными, Россия приобретает все большее значение.

Однако Москва и Вашингтон продолжали координировать свои дипломатические действия по Афганистану, а российские официальные лица в прошлом году гневно отвергли обвинения в том, что Москва платила талибам за убийство американских солдат.

Советский Союз вторгся в Афганистан в декабре 1979 года, движимый опасениями, что Соединенные Штаты пытаются закрепиться там после того, как Иран проиграл Исламской революции. Советские планы быстрой кампании увязли в трясине ожесточенного сопротивления поддерживаемых США ополченцев, известных как моджахеды или святые моджахеды. А Советский Союз потерял более 15 тысяч солдат, согласно официальной статистике, в то время как оценки потерь среди гражданского населения в тот период широко варьировались – от более 500 тысяч до двух миллионов солдат.

Многие в России радовались быстрому краху поддерживаемого США афганского правительства, отмечая, что коммунистическое правительство президента Мухаммеда Наджибуллы продержалось три года после вывода советских войск, пока помощь Москвы не прекратилась полностью после распада Советского Союза в 1991 году.

«Система, созданная американцами, рухнула еще до того, как они ушли, и это большая разница», – сказал Кабулов, добавив, что он и другие в России не ожидали такого быстрого краха.

Франц Клинцевич, первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности нижней палаты российского парламента, сообщил Associated Press, что Соединенные Штаты оставили после себя огромные арсеналы оружия, которые попали в руки талибов.

Кто будет преподносить террористам такие подарки после 20-летней борьбы? – сказал Клинцевич, ветеран советской войны в Афганистане.

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