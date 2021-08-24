Афганские беженцы находят в Турции суровые и недружественные границы

Ван, Турция. За несколько дней до того, как талибы взяли под свой контроль Кабул, афганскую женщину сложили пополам, и она плакала на сиденье автобусной остановки на востоке Турции, ее дети рыдали у ее ног.
Четырнадцать турецких сотрудников службы безопасности и иммиграционной службы набросились на нее и других афганцев, ищущих убежища, во время беседы с ними в рамках интенсивной кампании Турции по аресту тысяч афганцев, пересекающих границу из Ирана, и недопущению того, чтобы журналисты рассказывали об их тяжелом положении. Пока ее муж пытался собрать свои вещи, женщина схватилась за живот и поднялась. После продолжительного допроса их доставили в полицейскую машину.
«Мы вышли из отчаяния, – сказал 17-летний Гул Ахмед, еще один афганец. Мы знали, что если талибы возьмут верх, они убьют нас – либо в бою, либо вербуют нас. Так что это был лучший выбор для семьи ».
Еще до ужасающих сцен, когда афганцы на прошлой неделе теснились в кабульском аэропорту, чтобы спастись от талибов, тысячи афганцев неуклонно покидали свою страну по дороге, преодолев около 1400 миль вдоль Ирана до турецкой границы. Их отчаянные попытки спастись от талибов обернулись более тихими, но не менее болезненными картинами на пограничных переходах, расположенных так же далеко, как и в восточном городе Ван.
В последние месяцы, после провала миссии под руководством НАТО в Афганистане, 30 000 афганцев каждую неделю покидали Афганистан, По данным Международной организации по миграции, не все, но многие пересекают иранскую границу. Они переместились на первое место в списке лиц, ищущих убежища, пытающихся попасть в Турцию, а затем в Европу, заменив сирийцев как самую большую группу вновь прибывших, даже несмотря на то, что общее количество иммигрантов упало с самого высокого уровня в 2015 году.
Теперь, когда у власти находятся талибы, есть все признаки того, что эти цифры увеличатся еще больше, поскольку люди начали продавать недвижимость и говорить о постоянном изгнании.
Несколько афганцев, проинтервьюированных в последние недели, сказали, что они пересекали границу большими группами – иногда сотнями военнослужащих – но лишь немногим удалось спастись от турецких пограничников. Они сказали, что тысячи афганцев скопились в приграничном районе Ирана.
В связи с недавними беспорядками в мире, вызвавшими изгнание миллионов людей, будь то из Ирака, Сирии или некоторых частей Африки, время последней главы войны в Афганистане поставило афганцев в крайнее положение, что, скорее всего, не произойдет.
Как в европеОбщественные настроения в Турции настроены против мигрантов и беженцев, что иногда приводит к насилию, например, ножевым боям и недавнему нападению на дома сирийцев в столице Анкаре. Афганцы, наблюдатели за соблюдением прав человека и даже правительственные чиновники заявили, что масштабы потрясения со стороны Турции резко возросли с прошлого месяца.
Для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана бремя приема стольких беженцев – в том числе 3,6 миллиона сирийцев и более 300 000 афганцев – стало острой политической проблемой, особенно в связи с ухудшающейся экономикой Турции. Он ясно дал понять, что не намерен открывать дверь большему количеству афганцев.
Когда в последние недели в социальных сетях появились фотографии колонн афганских мигрантов, марширующих через Иран в сторону Турции, оппозиционные политики обвинили г-на Эрдогана в переговорах с Европейским союзом, как он это делал с сирийскими беженцами, о размещении растущего числа афганцев. кто молится.
Эрдоган часто использовал угрозу мигрантов в качестве рычага в переговорах с Европейским союзом, в то время как его полиция уже давно проводит безжалостные операции по контролю над количеством мигрантов и их восприятием дома. Но он также раскритиковал западные страны за то, что они ожидают, что менее развитые страны переживут миграционный кризис.
«Европа, которая стала центром притяжения для миллионов людей, не может уйти от этой проблемы, решительно закрыв свои границы, чтобы защитить безопасность и процветание своих граждан», – сказал он в телеобращении на прошлой неделе. «Турция не имеет долга, ответственности или обязательства быть хранилищем беженцев в Европе».
Эрдоган предупредил канцлера Германии Ангелу Меркель по телефону в воскресенье, что его страна «не сможет нести дополнительное бремя» в случае новой волны миграции из Афганистана. Г-жа Меркель заявила, что Турция «уже приняла пять миллионов беженцев».
Афганцы, опрошенные в Ване, сказали, что Турция усилила безопасность на своей границе с помощью широкомасштабной и зачастую жестокой полицейской операции в последние недели, отвергая афганцев независимо от их ходатайств о предоставлении убежища.
В ходе одной июльской операции более 1400 афганцев, пересекших турецкую границу, были арестованы и оттеснены турецкими пограничниками и военной полицией, согласно заявлению губернатора Вана.
Сотни других, включая женщин и детей, были задержаны в городах на востоке Турции, когда они пытались прорваться вглубь страны.
Махмуд Какан, юрист из Вана, специализирующийся на вопросах беженцев и убежища, сказал, что эти высылки несовместимы с Международной конвенцией о беженцах.
Он сказал, что немногие афганцы знают свои права в соответствии с международным правом, но что Турция даже не соблюдает свои собственные законы, поскольку мигранты должны иметь право на обжалование до их депортации.
Понять захват Афганистана талибами
Кто такие талибы? Талибан возник в 1994 году на фоне беспорядков, последовавших за выводом советских войск из Афганистана в 1989 году. Они использовали жестокие публичные наказания, включая порку, ампутации и массовые казни, чтобы обеспечить соблюдение своих правил. Вот еще о История их происхождения и их послужного списка правителей.
Афганскую семью, которую недавно задержали на автовокзале Ван, отправили в иммиграционный центр, а затем выслали в Иран в течение нескольких дней без надлежащей правовой процедуры, по словам другого афганца, Абдула Вахида, который был задержан в то же время.
В интервью перед арестом их муж, 30-летний Наджибулла, сказал, что за последние недели они трижды совершали трудное трехдневное путешествие в Турцию со своими годовалыми близнецами, и каждый раз их привозили обратно. Он сказал, что дети сильно похудели.
Его жена, 20-летняя Зайнаб, была очень тронута этим опытом. «Было бы лучше остаться и умереть в Афганистане, чем совершить эту поездку», – сказала она. Они назвали свои имена только из страха из-за того, что у них нет документов в Турции.
Семья узбекского происхождения покинула дом два месяца назад, отчасти из-за захвата талибами их региона на севере Афганистана. «У нас ничего не было», – сказал Наджибулла. Они приказывали нам приготовить еду. Мы едва можем прокормить себя “.
Г-н Вахид был депортирован, проведя четыре дня в центре для мигрантов, отправив телефонное сообщение из Ирана о том, что произошло.
Г-н Вахид жил в Турции и приехал в Ван, чтобы помочь своей жене и двум детям попытаться въехать в страну из Ирана. Он сказал, что за последние недели они пересекали границу 10 раз, чтобы попытаться присоединиться к нему в Стамбуле, где он работал на текстильной фабрике, но каждый раз, когда они въезжали в Турцию, полиция ловила их и возвращала обратно. Он сказал, что однажды их держали в Татване, городе более чем в ста милях от границы.
Он сказал: «Моя жена попросила у них убежища». Она сказала, что хочет отдать детей в школу. Сначала сказали «ОК», потом ее депортировали ».
Многие опрошенные афганцы сказали, что искали экономические возможности, но наступление талибов и убийства вынудили их уехать. Двое из двенадцати опрошенных за двухдневный период недавно заявили, что члены их семей были убиты талибами.
15-летний Ильяс, подросток, в светло-желтой рубашке и черной куртке, сказал, что он и трое друзей бежали из своей деревни в Дайкунди, центральный Афганистан, после того, как его отец был убит наступающими силами Талибана три или четыре месяца назад.
Он сказал: «Талибан начал атаковать наш район, и люди начали защищать мою деревню, и именно тогда мой отец был убит». «Мы трое из одного района, и нам удалось выбраться», – сказал он, указывая на своих товарищей.
Они были остановлены и допрошены талибами на дороге, ограблены торговцами людьми в Иране, и они прибыли в Турцию без еды и денег, чтобы продолжить свое путешествие.