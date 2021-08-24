Афганские беженцы находят в Турции суровые и недружественные границы

Ван, Турция. За несколько дней до того, как талибы взяли под свой контроль Кабул, афганскую женщину сложили пополам, и она плакала на сиденье автобусной остановки на востоке Турции, ее дети рыдали у ее ног.

Четырнадцать турецких сотрудников службы безопасности и иммиграционной службы набросились на нее и других афганцев, ищущих убежища, во время беседы с ними в рамках интенсивной кампании Турции по аресту тысяч афганцев, пересекающих границу из Ирана, и недопущению того, чтобы журналисты рассказывали об их тяжелом положении. Пока ее муж пытался собрать свои вещи, женщина схватилась за живот и поднялась. После продолжительного допроса их доставили в полицейскую машину.

«Мы вышли из отчаяния, – сказал 17-летний Гул Ахмед, еще один афганец. Мы знали, что если талибы возьмут верх, они убьют нас – либо в бою, либо вербуют нас. Так что это был лучший выбор для семьи ».