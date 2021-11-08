Афганские военные летчики, спасаясь бегством, чувствуют себя брошенными Соединенными Штатами

Когда в августе Кабул попал в руки талибов, молодой пилот афганских ВВС направил свой вертолет PC-12 из Афганистана в соседний Таджикистан, чтобы спастись бегством. Как и другие афганские офицеры, сбежавшие на десятках военных самолетов в Таджикистан и Узбекистан, пилот считал, что его американские военные партнеры спасут его.
Пилот, лейтенант, который говорил, как и другие пилоты в этой статье, говорил на условиях анонимности из соображений безопасности.
Лейтенант входит в число 143 афганских пилотов и военнослужащих, задержанных таджикскими властями. Это англоговорящие люди, прошедшие подготовку в ВВС США, и они зависят от правительства США или вооруженных сил США в их эвакуации, а также в помощи в эвакуации их семей домой в Афганистан.
Несколько тысяч пилотов и других членов экипажей афганских ВВС скрываются в Афганистане, чувствуя себя брошенными американскими военными, их давним боевым союзником. Они говорят, что они и их семьи рискуют быть преследованными и убитыми талибами.
«Я стоял плечом к плечу со своими американскими союзниками в течение пяти лет — но теперь они забыли о нас», — сказал по телефону из безопасного дома в Кабуле капитан афганских ВВС, летавший на самолетах C-208.
Несколько других пилотов, которые разговаривали по телефону из Афганистана, заявили, что ничего не слышали от правительства США. Но они сказали, что получили помощь от своих бывших военных советников, многие из которых являются добровольцами в группе под названием Священное обетованиеОн был сформирован, чтобы помочь доставить персонал афганских ВВС в безопасное место.
Бригадный генерал. Генерал Дэвид Хикс, офицер ВВС в отставке и главный исполнительный директор Operation Sacred Promise, сказал, что группа, сформированная в августе, получила отчаянные сообщения от попавших в беду пилотов с вопросом, есть ли у правительства США план по их спасению.
«Мы обнаружили, что у Соединенных Штатов не было никакого плана сделать что-либо, чтобы вывести этих людей», — сказал генерал Хикс, возглавлявший учебную миссию ВВС США в Афганистане.
Он сказал: «Соединенные Штаты потратили миллионы и миллионы на этих высокообразованных и высокомотивированных людей. Основываясь на том, что они делали в борьбе с Талибаном, мы считаем, что они заслуживают приоритета».
Представитель Госдепартамента не предоставил график переброски афганских пилотов, но заявил в воскресенье: «Мы поддерживаем регулярный контакт с правительством Таджикистана, и часть этих контактов включает координацию действий пилотов афганских ВВС. «
Представитель заявил: «Соединенные Штаты подтвердили личности почти 150 афганцев после того, как им удалось связаться с последней группой в середине октября».
Соединенные Штаты потратили 89 миллиардов долларов Обучайте и оснащайте афганские силы обороны и безопасности, включая афганские военно-воздушные силы и их крыло специального назначения. Многие пилоты прошли обучение в США.
Некоторые пилоты, члены экипажа и их семьи были эвакуированы с помощью правительства и вооруженных сил США сразу после того, как талибы взяли под свой контроль контроль. Но многие не смогли выбраться, несмотря на попытки бывших советников им помочь.
Генерал Хикс сказал, что с середины августа операция Holy Promise помогла эвакуировать около 350 афганцев. По его словам, группа провела проверку около 2000 военнослужащих афганских ВВС и их родственников, пытающихся покинуть страну, и еще около 8000 человек все еще проходят проверку.
Подполковник Сафия Фирузи, командир эскадрильи афганских ВВС, эвакуированной в США вместе со своим мужем — тоже пилотом — и дочерью, сказала, что ее засыпали паническими звонками и текстовыми сообщениями от афганских пилотов в Афганистане и Таджикистане.
«Они сражались бок о бок с американцами», — сказал полковник Фрози в телефонном интервью. «Теперь они чувствуют себя забытыми. Почему Соединенные Штаты не заботятся о тех людях, которые сражались вместе с ними?»
В сентябре афганская группа Пилоты и члены экипажа Он был эвакуирован из Узбекистана с помощью правительства США и операции Holy Promise после задержания узбекскими властями.
Но другая группа из 143 военнослужащих афганских ВВС все еще находится в санатории недалеко от столицы Таджикистана Душанбе. Они сказали, что впадают в отчаяние, несмотря на то, что недавно в Душанбе прибыли сотрудники посольства США, чтобы записать свои биометрические данные в рамках усилий по их эвакуации.
«Моральный дух наших коллег здесь очень низкий, — сказал майор афганских ВВС, летевший на военном самолете C-208 в Таджикистан. «Мы находимся в неизвестной ситуации и не знаем, что будет после нас».
Майор и несколько других пилотов рассказали об охранниках в аудиосообщениях WhatsApp, записанных на скрытые контрабандные сотовые телефоны. Они сказали, что им не разрешили покидать учреждение, так как большинство сотовых телефонов было конфисковано. Они сказали, что живут на скудный рацион и получают только базовую медицинскую помощь.
Они сказали, что многие из них не связались со своими семьями в Афганистане, а некоторые не знают, живы ли они еще.
«Мы чувствуем себя брошенными, но у нас все еще есть надежда, что Соединенные Штаты нам помогут», — сказал майор, который сказал, что командовал несколькими боевыми вылетами.
Понять захват Афганистана талибами
Кто такие талибы? Талибан возник в 1994 году на фоне беспорядков, последовавших за выводом советских войск из Афганистана в 1989 году. Они использовали жестокие публичные наказания, включая порку, ампутации и массовые казни, чтобы обеспечить соблюдение своих правил. Вот еще о История их происхождения и записи в качестве правителей.
Посольство Таджикистана в Вашингтоне не сразу ответило на электронные письма с просьбой прокомментировать ситуацию.
Среди задержанных в Таджикистане — беременная афганская летчица, которая сказала, что ей требуется дородовой уход. Ее муж был пилотом, которого задержали вместе с ней.
«Мы живем как заключенные», — сказала она в аудиообращении, записанном в конце прошлого месяца. «Мы больны. Мы чувствуем себя слабыми. Я хотел бы попросить правительство США ускорить наше размещение здесь».
Во время распада Афганистана около 25 процентов афганских ВВС Согласно сообщению от 31 октября, самолеты были доставлены в Таджикистан и Узбекистан. Отчет Специальным генеральным инспектором по восстановлению Афганистана. Генерал Хикс оценил цифру от 56 до 60 самолетов. (Силы США выведены из строя Еще 80 В аэропорту Кабула в конце августа.)
Состояние самолета неизвестно. Когда в середине августа спросили, что делается восстановление самолетаМинистр обороны Ллойд Дж. Остин III ответил: «Мы сосредоточены на аэропорте и безопасном вывозе людей».
Несколько пилотов афганских ВВС из Афганистана рассказали, как переезжали из дома в дом, чтобы избежать захвата талибами. Они сказали, что у них заканчиваются деньги, и они не осмелились искать работу, потому что боялись, что официальные лица Талибана их обнаружат.
Майор афганских ВВС, который летал на самолетах C-208 в течение восьми лет, сказал, что его родственники столкнулись с талибами, которые потребовали сообщить его местонахождение. Майор, который переехал с женой и четырьмя детьми в несколько безопасных домов, сказал, что боевики Талибана обыскали его дом и допросили его мать.
«Для нас здесь очень опасно», — сказал майор.
Он сказал, что не смог связаться ни с кем в правительстве или вооруженными силами США, кроме своего бывшего советника в ВВС США. «Похоже, мы для них больше не имеем значения», — сказал он.
Талибан заявил, что есть общая амнистия для всех афганцев, которые служили в предыдущем правительстве или работали с правительством или вооруженными силами США. Но многие пилоты афганских ВВС тоже были убийство талибами в этом году.
«У них нет хороших вариантов», — сказал генерал Хикс. «Они находятся в опасности быть преследованными и убитыми».
Базовый Он, летавший на C-208 и проходивший подготовку на авиабазе США в Техасе, сказал, что отказался от возможности вылететь в Таджикистан в августе, потому что не хотел оставлять свою семью. Теперь он, его жена и их семеро детей скрываются, страдая от нехватки денег и еды.
«Наша жизнь ухудшается день ото дня», — сказал майор. «Мы не можем оставаться на одном месте. Мы всегда прячемся — даже родственники не знают, где мы ».
Генерал Хикс сказал, что он опасается, что у пилотов и экипажа в Афганистане скоро закончатся деньги и еда, и они могут потерять свободу, которую они оставили.
«Им негде спрятаться в Афганистане», — сказал он. «Мы должны понять, что для этих людей зима будет очень суровой».
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».