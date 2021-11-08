Афганские военные летчики, спасаясь бегством, чувствуют себя брошенными Соединенными Штатами

Когда в августе Кабул попал в руки талибов, молодой пилот афганских ВВС направил свой вертолет PC-12 из Афганистана в соседний Таджикистан, чтобы спастись бегством. Как и другие афганские офицеры, сбежавшие на десятках военных самолетов в Таджикистан и Узбекистан, пилот считал, что его американские военные партнеры спасут его.

Пилот, лейтенант, который говорил, как и другие пилоты в этой статье, говорил на условиях анонимности из соображений безопасности.

Лейтенант входит в число 143 афганских пилотов и военнослужащих, задержанных таджикскими властями. Это англоговорящие люди, прошедшие подготовку в ВВС США, и они зависят от правительства США или вооруженных сил США в их эвакуации, а также в помощи в эвакуации их семей домой в Афганистан.

Несколько тысяч пилотов и других членов экипажей афганских ВВС скрываются в Афганистане, чувствуя себя брошенными американскими военными, их давним боевым союзником. Они говорят, что они и их семьи рискуют быть преследованными и убитыми талибами.