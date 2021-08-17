Москва (AFP) – Российское посольство в Кабуле заявило в понедельник, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул Кабул на четырех машинах и вертолете, полном наличных денег, сообщает российское информационное агентство РИА Новости.

В сообщении цитируется пресс-секретарь посольства Никита Ищенко, который сказал, что «крах режима … более красноречив, чем то, как Гани сбежал из Афганистана: четыре машины были полны денег, и они пытались затолкать другую часть денег в вертолет. но не все влезло. Остались деньги. валяются на взлетно-посадочной полосе ».

На вопрос Associated Press, откуда ему известны подробности отъезда Гани, Ищенко сказал: «Ну, мы работаем здесь», не предоставив никаких дополнительных подробностей. Associated Press не смогло проверить его утверждения независимо.

Гани покинул Кабул в воскресенье, когда талибы штурмовали афганскую столицу. По сообщениям СМИ, президент уехал в соседний Таджикистан или Узбекистан, но официального подтверждения его местонахождения не было.

Посланник Кремля в Афганистане Замир Кабулов в понедельник назвал поездку Гани из Кабула «позорной», добавив, что Гани «заслуживает того, чтобы его привлекли к ответственности и афганцы поняли».

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил радиостанции «Эхо Москвы», что с первых суток после того, как талибы установили контроль над афганской столицей, «сейчас ситуация в Кабуле лучше, чем при Ашрафе Гани». «При террористическом правлении Талибана ситуация была лучше, чем при Гани», – сказал Джиркнофф.

Критика Москвой Гани, правительство которого поддерживает Вашингтон, происходит в период обострения напряженности в отношениях между Россией и Соединенными Штатами.

Москва вела 10-летнюю войну в Афганистане, которая закончилась выводом советских войск в 1989 году, и вернулась дипломатическим путем в качестве посредника, обращаясь к соперничающим афганским группировкам, сопернича с Соединенными Штатами за влияние в стране.

Он провел несколько раундов переговоров по Афганистану, последний из которых состоялся в марте, с участием талибов, несмотря на то, что Россия назвала его террористической организацией.

Ассошиэйтед Пресс