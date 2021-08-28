Афганский министр, ставший велокурьером в Германии

Г-н Садат был министром связи в правительстве Афганистана до переезда в Германию в декабре прошлого года в надежде на лучшее будущее. Сейчас он работает курьером в восточном городе Лейпциг.
Он сказал, что некоторые дома критиковали его за то, что он устроился на такую работу после того, как проработал в правительстве два года, оставив эту должность в 2018 году. Но сейчас для него работа – это работа.
«Мне не в чем чувствовать себя виноватым», – сказал 49-летний мужчина, стоя в оранжевой форме рядом со своим байком.
«Я надеюсь, что другие политики пойдут по тому же пути, работая с общественностью, а не просто скрываясь».
Его история приобрела особое значение в связи с хаосом, царившим дома после захвата власти талибами. Его семья и друзья также хотят уехать, надеясь присоединиться к тысячам других людей в эвакуационных рейсах или попытаться найти другие выходы.
Данные Федерального управления по делам миграции и беженцев показали, что с приближением вывода войск США количество афганцев, ищущих убежища, в Германии с начала года увеличилось более чем на 130%.
Но даже с его прошлым Садат изо всех сил пытался найти в Германии работу, которая соответствовала бы его опыту. Имея ученую степень в области информационных и коммуникационных технологий, Садат надеялся найти работу в смежной области. Но без немца его шансы были невелики.
«Язык – самая важная часть», – сказал Садат, имеющий британское гражданство.
Каждый день он по четыре часа изучает немецкий язык в языковой школе, а затем начинает шестичасовую вечернюю смену, доставляя еду в Ливерандо, откуда он начал этим летом.
«Первые несколько дней были захватывающими, но трудными», – сказал он, описывая сложную задачу – научиться ездить на велосипеде в условиях городского движения.
«Чем больше я выхожу и чем больше людей вижу, тем больше узнаю», – сказал он.