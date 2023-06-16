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Африканские лидеры начинают мирный процесс на Украине, несмотря на ракетные удары России

16 июня, 2023
Vsevolod Egorov
  • Лидеры африканских стран начали мирный процесс в Киеве
  • Они надеются стать посредником между Украиной и Россией
  • Российские ракеты попали в Киев, официальные лица не сообщают о жертвах

КИЕВ, 16 июня (Рейтер). Мирные переговоры с Россией возможны только после того, как Москва выведет свои войска с оккупированной территории Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с лидерами африканских стран в Киеве в пятницу.

Зеленский сказал, что не понимает, чего могут добиться лидеры, встретившись с президентом России Владимиром Путиным в субботу во втором по величине городе России, Санкт-Петербурге.

«…Это их решение, насколько оно логично, я правда не понимаю», — сказал он журналистам.

Комментарии Зеленского предполагают, что давняя позиция Украины в отношении мирных переговоров не изменится, несмотря на надежды африканской делегации выступить посредником в войне, бушующей после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

«Допустить любые переговоры с Россией сейчас, когда агрессор на нашей земле, — это заморозить войну, заморозить все: боль и страдания», — заявил Зеленский на совместной с делегацией пресс-конференции.

«Нам нужен настоящий мир, а значит, и реальный вывод русских войск со всей нашей свободной земли».

Украина поддержала собственную мирную инициативу, основанную на полном уходе России, но пригласила африканских лидеров принять участие в международном мирном саммите.

Делегация, в которую вошли лидеры Сенегала, Египта, Замбии, ЮАР и Коморских островов, встретилась с Зеленским после того, как в Киеве их встретил шквал российских ракет.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса сказал, что лидеры прибыли, чтобы «поделиться африканской точкой зрения», и рассматривали переговоры с Россией как часть своей миссии.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, Наледи Бандор, министр международных отношений и сотрудничества ЮАР, генеральный прокурор Украины Андрей Костин и президент Союза Коморских Островов Азали Азумани посетили церковь у братской могилы в городе Буча. 16 июня 2023 года Россия напала на Украину под Киевом, Украина. REUTERS/Валентин Огиренко

Он напомнил, что бывший президент ЮАР Нельсон Мандела поддержал переговоры, заявив, что «даже когда конфликт настолько интенсивен, именно тогда должен наступить мир».

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Призыв к свободному потоку зерна

Глава Коморских островов Азали Ассумани, нынешний глава Африканского союза, заявил, что лидеры не имеют права оставаться в стороне от переговоров.

«Бездействовать не в наших интересах. Это трусость», — сказал он журналистам. «Это обсуждение абсолютно необходимо. Уверяю вас: мы понимаем вашу боль. Мы ее испытали. Мы обсудим ее с Путиным».

Поскольку Киев и Москва взаимодействуют с глобальным югом, африканские лидеры видят возможность выступить посредником в войне, которая затронула африканские страны, нарушив поставки зерна и других продуктов питания и усугубив инфляцию цен.

Рамафоса заявил, что африканские страны готовы больше участвовать в мирном соглашении в Украине и что зерно должно свободно поступать. В мирное время Украина была крупным мировым производителем и экспортером.

Африканские страны в значительной степени нейтральны в конфликте на Украине. Некоторые, особенно Южная Африка, получили поддержку своих движений за независимость от Советского Союза и имеют хорошие отношения с Россией, но большинство из них имеют тесные экономические связи с Соединенными Штатами и Европой.

Африканские лидеры призывают к соглашению по ряду «мер укрепления доверия», несмотря на то, что на прошлой неделе Украина начала контрнаступление, чтобы оттеснить российские войска с оккупированной украинской территории.

Кремль уменьшил шансы на содержательные мирные переговоры с Киевом. Условий для мирного процесса нет, но она заявляет, что готова слушать и открыта для внешних усилий.

Доклад Павла Полидюка и Елены Гармаш; Дополнительные репортажи Анны Брухницкой и Тома Балмфорта в Киеве, Джо Павьера в Йоханнесбурге; Монтаж: Кевин Лиффи, Тимоти Херитэдж и Грант МакКул.

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.

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