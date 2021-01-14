Африканский союз поставляет на континент 270 миллионов доз вакцины.

Африканский союз заявил в среду, что получил 270 миллионов доз антивирусной вакцины для континента в рамках сделки, которая принесет пользу странам, неспособным финансировать свои кампании по иммунизации.

В соответствии с соглашением вакцины будут предоставлены компаниями Pfizer, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Дозы Вакцины, полученные с помощью Covax, дополнят усилия по закупке и распространению объединенной во всем мире вакцины, заключившей соглашения о получении двух миллиардов доз.

С самого начала этой пандемии мы как континент сосредоточили свое внимание на сотрудничестве и коллективных усилиях. «Мы твердо придерживаемся принципа не оставлять позади ни одну страну», – сказал президент ЮАР и председатель Африканского союза Сирил Рамафоса на специальном заседании Африканского союза в среду.

Рамафоса, основавший Целевую группу по приобретению вакцин в Африке (AVATT), предоставил подробную информацию о дозах, полученных на специальном заседании.

В августе была сформирована целевая группа для обеспечения того, чтобы африканский континент мог обеспечить адекватные дозы для достижения иммунитета населения.

«В результате наших собственных усилий мы на данный момент получили временное обязательство по поставке 270 миллионов вакцин от трех основных поставщиков: Pfizer, AstraZeneca (через Институт сывороток Индии) и Johnson & Johnson», – сказал он.

В заявлении говорится, что в этом году будут доступны все 270 миллионов доз вакцины, из которых 50 миллионов будут сэкономлены в период с апреля по июнь, без каких-либо дополнительных подробностей графика.

Несмотря на усилия Ковача, Африканский союз добавил в своем заявлении, что он по-прежнему обеспокоен тем, что «объемы, которые будут выпущены в период с февраля по июнь, могут не превышать потребности передовых медицинских работников и, следовательно, могут оказаться недостаточными для сдерживания роста потерь от эпидемии Африка.

Она добавила: «Еще одна проблема заключается в том, что цель в 600 миллионов доз Cofax охватит только около 300 миллионов человек на африканском континенте, то есть только около 20% населения».