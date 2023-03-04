Африка вслед за Азией дала России зеленый свет на проведение Олимпийских игр в Париже

Россия и ее союзник Беларусь были исключены из большинства олимпийских видов спорта с тех пор, как российские войска вторглись в Украину в феврале прошлого года.

Однако в январе Международный олимпийский комитет заявил, что ищет «дорожку» для участия россиян в Играх.

После этого объявления Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил спортсменам из обеих стран возможность принять участие в Азиатских играх этого года.

Это был важный шаг, потому что они смогли получить квалификационные оценки на соревнованиях в Азии, чтобы позволить им соревноваться в Париже.

Африка теперь последовала их примеру.

Предложение — разрешить россиянам и белорусам соревноваться под нейтральным флагом — было единогласно одобрено исполнительным комитетом Ассоциации африканских национальных олимпийских комитетов (АНОК) на их заседании в Нуакшоте, Мавритания.

«Депутаты единодушно высказались за участие российских и белорусских спортсменов во всех международных соревнованиях», — говорится в заявлении Анока.

Она сказала, что президент Алжира Анока Мустафа Брафф подтвердил, что власть «поддерживает позицию Международного олимпийского комитета и его президента доктора Томаса Баха».

«Тогда речь пойдет о том, чтобы позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в условиях полного нейтралитета без каких-либо признаков идентичности в Олимпийских играх 2024 года в Париже», — говорится в заявлении.

МОК ясно дал понять, что его причины основаны на убеждении, что «ни одному спортсмену нельзя препятствовать в соревнованиях только на основании его паспорта».

Но их позиция была встречена с презрением Украиной, чей министр спорта Вадим Гетцет назвал такой шаг «неприемлемым» и призвал к бойкоту, если ей разрешат участвовать в соревнованиях.

Многие западные страны также поставили под сомнение этот шаг.

В прошлом месяце Национальный олимпийский комитет Германии заявил, что сейчас не «подходящее время, чтобы позволить спортсменам с российским или белорусским паспортом снова участвовать в международных соревнованиях».

В февральском письме более 30 стран, включая Канаду, Францию, Великобританию, Польшу, Швецию и США, выразили озабоченность по поводу того, насколько беспристрастными могут быть их спортсмены, особенно с учетом «тесных связей и принадлежности между российскими спортсменами и российскими спортсменами». военный».

В письме к МОК обратились с просьбой дать «разъяснения» по поводу обязательного нейтралитета российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде.

Международный олимпийский комитет ответил, что в письме нарушаются права человека российских и белорусских спортсменов.