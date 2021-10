Афрэксимбанк предлагает программу гарантий для российского бизнеса в Африке – Бизнес и Экономика

Москва, 27 октября. / ТАСС /. Профессор Бенедикт Орама, президент Афрэксимбанка, сказал в интервью ТАСС, что Афрэксимбанк сотрудничал с Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) по разработке специальной программы гарантий для российского бизнеса, работающего на африканском континенте.

Обсуждали это с ЭКСАР. [the lack of financial mechanisms to support and guarantee Russian companies’ investments in Africa]. У нас есть то, что называется AFGAP – гарантии Афрэксимбанка. Мы предлагаем гарантии государственного риска, мы предлагаем инвестиционные гарантии и предлагаем другие формы гарантий, которые необходимы инвесторам: например, гарантии риска исполнения, гарантии доступности рынка ».

По его словам, Афрэксимбанк предоставляет такие услуги и африканским компаниям. Что касается российских компаний, Афрэксимбанк разделяет все риски на 50% / 50% с ЭКСАР. По его словам, Афрэксимбанк также готов сотрудничать с другими российскими финансово-кредитными организациями.

Орама добавил: «Мы уже работаем с некоторыми российскими банками – ВТБ, и продолжаем работать с ними. ВЭБ – мы ведем с ними переговоры. Наши кредитные линии открыты для ряда российских банков».

Полный текст интервью доступен по адресу: https://tass.com/economy/1354969.