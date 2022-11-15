Афтаб занимался сексом с несколькими женщинами, пока тело Шраддхи жило в морозильной камере: The Tribune India

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Чандигарх, 15 ноября.

Поддержание активности в учетной записи Шраддхи Уокер в социальных сетях и избавление от частей ее тела в течение нескольких дней были одними из действий, которые Афтаб Амин Пунавалла якобы использовал, чтобы скрыть убийство своей спутницы жизни.

Но это был только вопрос времени, когда его удача отвернулась и полиция постучала в его дверь.

Даже когда тело его прямого партнера было в морозильной камере после того, как он убил ее, Афтаб Пунавалла якобы связался с другой женщиной, психиатром, через Bumble — то же самое приложение для знакомств, с которым он впервые связался. В 2019 году, говорится в отчетах.

Однако эта женщина была не единственной, кто посетил дом, потому что тело Уокера было в морозильной камере. Пунавалла познакомился с несколькими женщинами в приложении для знакомств и имел с ними физические отношения после того, как Уокер был убит, а некоторые из его друзей, сотрудники службы доставки еды и несколько других женщин посетили дом.

Пара переехала в Мехраули в мае. 18-го числа того же месяца между ними вспыхнула драка, и Пунавалла попытался закрыть ей рот рукой. Полиция заявила, что позже он якобы задушил ее.

На следующий день он купил бензопилу и 300-литровый холодильник по мотивам американской криминальной драмы «Декстер».

20 мая он разрезал ее тушу на 35 частей и бросил их в морозильную камеру.

Пунавалла изучал гостиничный менеджмент и несколько лет назад работал шеф-поваром. Он прошел две недели обучения тому, как нарезать мясо, которое он использовал, чтобы расчленить тело Уокера.

«Ее тело было отрезано в течение двух дней», — сказал чиновник.

Полиция сообщила, что Пунавалла разложит холодильник по частям, а остальное уберет в нижний ящик. Через некоторое время он брал замороженные кусочки, чтобы заморозить те, что хранились в лотке.

Он также использовал ароматические палочки и освежитель воздуха, чтобы подавить неприятный запах.

Он вынимал отрезанные куски, упаковывал их в полиэтиленовые пакеты и в рюкзаке брал в лес. «Он уходил в лес около 2 часов ночи и возвращался через два часа. Он повторял это около 20 дней», — сказал чиновник.

По данным полиции, Пунавала «острый ум», и ему было удобнее отвечать на них на английском языке, несмотря на его знание хинди.

Пунавалла и Уолкар познакомились в приложении для онлайн-знакомств. Позже они начинают работать в одном колл-центре в Мумбаи и влюбляются друг в друга. Но их семьи возражали против отношений, поскольку они принадлежали к разным религиям, что побудило пару уехать из финансовой столицы.

Они отправились в Химачал-Прадеш, а затем добрались до Дели. Они остановились в отеле в Пахаргандже на день, а затем переехали в общежитие в Сайдулгап в Южном Дели.

15 мая они переехали в дом в Чхаттарпур Бхади.

По словам полиции, вскоре после того, как они переехали в дом в Южном Дели, их отношения ухудшились, и оба подозревали ее в связях с другими людьми.

По словам полиции, даже после предполагаемого убийства Уокера Пунавалла продолжала жить в той же квартире и заказывать еду через онлайн-приложения.

Уокер не общалась со своей семьей после переезда к Пунавалле, но она общалась со своими друзьями в Instagram.

После предполагаемого убийства Пунавалла выдавала себя за Уокера в приложении и общалась со своими друзьями до 9 июня.

Когда после этого ее статус долгое время оставался неактивным, ее друзья уведомили членов ее семьи, которые, в свою очередь, вызвали полицию.

По данным FIR, отец погибшей расстался с ее матерью в 2016 году. Мать скончалась два года назад.

Он также сказал, что Уокер раньше сообщала ее матери, что Пунавалла била ее. Примерно через 15-20 дней после смерти матери она позвонила отцу и рассказала ему об этом. Позже она даже встречалась с ним лично.

Цитируя отца жертвы, в отчете FIR говорится: «Когда я попросил ее покинуть Пунаваллу и вернуться домой, он извинился перед ней, и она вернулась с ним. Она не слушала меня, и поэтому я перестал с ней разговаривать на несколько месяцев. «

По словам Анкита Чаухана, дополнительного отдела DCP-I Южного округа, отец жертвы однажды позвонил Поннавале и узнал, что пара некоторое время назад рассталась.

«Поскольку он не мог связаться со своей дочерью, отец подал заявление о пропаже без вести», — сказал Чаухан.

Получив жалобу, полиция Мумбаи отследила их последнее местонахождение до Дели, а также связалась с Пунаваллой, чьи противоречивые заявления вызвали подозрения, что побудило их искать связи в полиции Дели.

7 ноября полиция Мумбаи направила материалы дела в полицию Дели. Они сказали, что Пунавалла работал в колл-центре в Гуруграме и якобы встречался с другой женщиной.

Арендодатель утверждал, что проверка арендатора была проведена до того, как дом был выделен.

«Во время допроса он был тверд. Но когда пришел его отец, обвиняемый расплакался», — сказал чиновник.

С входом PTI