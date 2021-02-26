Ашок Лейланд покупает 38% акций Nissan в Hinduja Tech

Компания владеет 62% оплаченного капитала HTL, остальная часть принадлежит Nissan International Holdings.

Флагман Hinduja Group Ashok Leyland (ALL) объявил в четверг, что он заключил соглашение о покупке акций с Nissan International Holding, чтобы приобрести 38% -ную долю последнего в Hinduja Tech (HTL) за 70,20 крор рупий. После приобретения HTL станет 100% дочерней компанией производителя коммерческих автомобилей из Ченнаи.

Компания владеет 62% оплаченного капитала HTL, остальная часть принадлежит Nissan International Holdings.

HTL работает в сфере ИТ и ИТ.

В 2019-2020 годах прибыль компании составила 15,95 крор рупий по сравнению с 14,30 крор рупий в прошлом году. Выручка компании составила 226,16 крор рупий в 2019–2010 годах по сравнению с 210,19 крор рупий в соответствующий период прошлого года.

Nissan International Holdings, голландское инвестиционное подразделение японского автопроизводителя Nissan, в 2014 году стала стратегическим инвестором Hinduja Tech.

Основанная в 2009 году, Hinduja Tech предоставляет услуги и решения в области проектирования, производства, проектирования (EME) для автомобильной, аэрокосмической, оборонной и общей промышленности.

В 2016 году ALL и Nissan решили отказаться от своего СП по производству легких коммерческих автомобилей (LCV), которое было создано в 2007 году, и других связанных совместных предприятий. ALL решила купить долю своих партнеров в СП, которую разместили оба партнера.