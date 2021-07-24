Аэропорт и космодром Сесила представили диспетчер операций по коммерческому космическому полету

Спустя более чем десятилетие после того, как FAA предоставило разрешение на космические полеты для аэропорта Сесил и космодрома в Джексонвилле, коммерческий аэропорт представляет центр управления движением, который лучше справляется с горизонтальным запуском на суборбиту.

Новый центр управления Нормана Таггарда назван в честь астронавта Джексонвилля и выпускника школы Паксон, который выполнил пять космических миссий и был первым американским астронавтом, который полетел в космос на российском космическом корабле.

Центр управления включает в себя станцию ​​управления космическими полетами и новую 126-футовую диспетчерскую вышку для коммерческих полетов.

Эксперт по управлению воздушным движением Тим Альтман сказал, что переход от старой 60-футовой башни к новой подобен переходу с Razr на новый iPhone.

«Я работаю здесь около 10 лет, и когда вы переезжаете, вы должны смотреть и видеть все вокруг себя, и вы видите все с новой точки зрения», – сказал он. «Это действительно улучшает все».

Благодаря расширенным возможностям Cecil сможет запускать наноспутники для исследовательских и коммерческих целей, а также для пилотируемых космических полетов. Космический корабль будет взлетать горизонтально, как самолеты, в отличие от вертикальных ракет.

«Благодаря двум недавним запускам это переломный момент в космической отрасли», – сказал Мэтт Почино, управляющий директор космодрома Сесила, имея в виду космические полеты миллиардеров Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса. «Они говорили об этом годами; это происходит сейчас».

Менеджер аэропорта Сесил Келли Доллархайд сказала, что аэропорт Вестсайд находится в лучшем положении, чтобы конкурировать во все более опасной индустрии космических полетов.

«У нас есть возможности, которых нет у некоторых других космических аэропортов. [Brevard County] Средство посадки челнока – у них одна взлетно-посадочная полоса. Она сказала.

За 11 лет, прошедших с тех пор, как Сесил получил разрешение на коммерческие космические полеты, в 2019 году был проведен только один тестовый запуск.

Был заключен контракт с Aevum Inc. базируется в Алабаме, чтобы начать запуск независимых спутников с космодрома Сесил уже в этом году. космическая перспектива Запланированы испытательные полеты его космического корабля для пассажиров с площадки. Другой арендатор, базирующийся в Атланте. генерация орбитыЕго планировалось запустить в 2019 году.

Между тем, коммерческие рейсы продолжаются: ежегодно в Сесил совершается около 100 000 рейсов. В число арендаторов входят Flightstar Aircraft Maintenance и Летная школа штата Флорида в Джексонвилле.

Министерство внутренней безопасности и береговая охрана США сотрудничают с изъятием наркотиков в море из ангаров Cecil Hangars, и на данный момент в 2021 году было изъято 61 наркотик.

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