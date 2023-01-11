«Аэрофлот» покупает 10 самолетов Boeing 777 у российского банка ВЭБ.

11 января (Рейтер) — Ирландский арендодатель, который в прошлом году продал 10 самолетов Boeing 777-300ER флагманскому российскому авиаперевозчику «Аэрофлот», был местной дочерней компанией государственного российского банка развития ВЭБ, сообщили Рейтер два источника, знакомых с этим вопросом.

Государственный Аэрофлот, дек. 30 объявила о покупке 10 дальнемагистральных самолетов Boeing 777-300ER у ирландской компании, которую не назвала.

Самолеты были арендованы Аэрофлотом в 2013 и 2014 годах по договору финансовой аренды, что означает, что лизингополучатель получает право собственности на актив после уплаты полной суммы, в отличие от более распространенного договора, который остается за лизингополучателем.

«Аэрофлот» и «ВЭБ-лизинг», входящие в группу ВЭБ, не сразу ответили на запросы о комментариях.

Согласно списку российских самолетов, опубликованному сайтом отслеживания полетов FlightRadar24 и Управлением гражданской авиации Бермудских островов (BCAA), в марте прошлого года «Аэрофлот» эксплуатировал 22 Boeing 777, 10 из которых принадлежат ему, а 10 арендованы у России. и китайские арендаторы.

В декабре «Аэрофлот» заявил, что продолжит работу по закупке большего количества самолетов для поддержания своего флота иностранного производства.

После того, как Москва начала так называемую «специальную военную операцию» на Украине, Запад ответил беспрецедентными санкциями, запретив западным компаниям работать с российскими авиакомпаниями, большинство из которых эксплуатируют западные пассажирские самолеты, и вынудив арендодателей расторгнуть контракты с ними.

Чтобы защитить внутренние рейсы, Москва перерегистрировала самолеты в России и отказала некоторым из них в вылете, в результате чего рейсы стоимостью почти 10 миллиардов долларов застряли в России.

Российские авиакомпании продолжают эксплуатировать многие самолеты, но некоторые из них не могут найти запасные части.

Согласно документам и источникам, российские авиакомпании провели предварительные переговоры по крайней мере с одной крупной западной лизинговой компанией об использовании государственных средств для покупки некоторых из более чем 400 самолетов, застрявших в России. (Репортаж Глеба Столярова, редакция Александры Хадсон)