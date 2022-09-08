АЭС «Куданкулам»: сотрудничество между Индией и Россией в области гражданской атомной энергетики получает импульс на АЭС «Куданкулам»

Новый импульс сотрудничеству Индии и России в гражданской атомной сфере придали Атоммаш, Волгодонский филиал АО «АЭМ-Технологии» (входит в Машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) завершил сварку головок парогенераторов для Куданкуламской АЭС № 5.

Согласно официальному заявлению, основные вспомогательные компоненты и 11 000 змеевиков теплообменника внутри парогенератора завершены. Автоматическая сварка головок нагревом при температуре от 120 до 250 градусов осуществляется в течение семи суток. В заявлении добавлено, что для сварки двумя сварщиками потребовалось 660 кг проволоки и 935 кг флюса.

Кроме того, специалисты проведут локальную термообработку сварных швов и полный комплекс технических обследований, включая гидравлический и вихретоковый контроль теплообменных труб, говорится в сообщении.



Парогенератор является теплообменным оборудованием, входит в состав реакторной установки и относится к элементам первого класса безопасности. Устройство имеет длину около 14 метров, диаметр более четырех метров и весит 350 тонн. В состав оборудования одного блока АЭС входят четыре парогенератора.

АЭС «Куданкулам» — атомная электростанция с энергоблоками ВВЭР-1000, расположенная на юге Индии, в штате Тамил Наду. С февраля 2016 года первый энергоблок АЭС «Куданкулам» стабильно работает на уровне проектной мощности 1000 МВт.

Второй энергоблок был подключен к национальной энергосистеме Индии 29 августа 2016 года. Основное рамочное соглашение было подписано с Росатомом на строительство третьего и четвертого блоков весной 2014 года. Корпорация и India Nuclear Power Limited подписали соглашение на строительство третьей очереди (№5 и энергоблока №6) АЭС «Куданкулам».

Акционерное общество «АЭМ-Технологии» основано в 2007 году в структуре АО «Атомэнергомаш», инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом», и в настоящее время является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения, членом Российского машиностроительного консорциума. . Компания имеет инженерный центр, в котором работают опытные конструкторы и технологи, а также две производственные площадки: Петрозаводскмаш, филиал АО «АЭМ-Технологии» в г. Петрозаводске и филиал «Атоммаш», филиал АО «АЭМ-Технологии» в Волгодонске.

Согласно заявлению компании, Росатом — единственная компания в мире, обладающая ресурсами и компетенциями для предоставления энергетических решений по всей цепочке поставок ядерной энергии. Он владеет широким спектром активов, в том числе активами в области проектирования, строительства и эксплуатации атомных электростанций, добычи урана, конверсии и обогащения, поставок ядерного топлива, вывода из эксплуатации, хранения и транспортировки отработавшего топлива и безопасного захоронения ядерных отходов.

Росатом также занимается производством оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, научных исследований, материаловедения, производства цифровых продуктов и инновационной ядерной и неядерной продукции. Согласно заявлению компании, стратегия компании заключается в развитии проектов низкоуглеродной энергетики, в том числе в области ветроэнергетики.

