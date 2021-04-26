А некоторые не знают русского откровения. Мультфильм, обозначающий одержимость белых оружием, стихийен и больше, чем буквы | Письма в редакцию

Относительно колонки Тони Мессенджера «Штрафы и пошлины снова в центре внимания Верховного суда Миссури» (14 апреля): Из своего местоположения в Уайлдвуде Мессенджер снова получил отзывы. И он абсолютно прав: бедняки, а тем более чернокожие, не должны иметь штрафов за нарушение правил дорожного движения, включая включение красного света, знаки остановки, превышение скорости и т. Д.
Если чернокожие получат билет, им, возможно, придется заплатить штраф, а если они не заплатят штраф, они могут получить ордер, а это будет несправедливо. Единственное, что справедливо, – это вообще отсутствие правил дорожного движения. Насколько я могу судить из своего оживленного городского угла, где я прожил 22 года, за последние десятилетия правила дорожного движения практически не соблюдались. После Фергюсона и начала пандемии принудительное исполнение еще больше упало. Теперь нет ничего существенного. Полагаю, это справедливо из-за рабства, Джима Кроу и т. Д.?
Что было бы справедливее, так это то, что в этот период не будет соблюдения закона. Окружной прокурор Сент-Луиса Ким Гарднер и представитель Кори Буш приближаются к своей должности, и им должны помочь избранные мэром Тишора Джонс, олдермен Меган Грин и другие.
Я полагаю, что ни один чернокожий не должен быть наказан ни за что, будь то стрельба в ребенка или убийство кого-то при бегстве от полиции. Единственное, что справедливо – это хаос, и Сент-Луис может достичь его намного раньше, чем другие общества. Тогда это в конечном итоге сделало бы Сент-Луис первым в чём-то помимо убийств.
Сьюзан Роденбо • Сент-Луис
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