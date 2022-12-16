А перебои с подачей электроэнергии в украинской области Херсон после сильной российской бомбардировки унесли жизни двух человек.

Украинские власти заявляют, что центральный город Херсон остался без электричества после массированных российских бомбардировок жизненно важных объектов инфраструктуры, в результате которых также погибли два человека.

В прошлом месяце Украина вернула себе Херсон, один из первых крупных городов, перешедших к России с первых дней вторжения, что нанесло серьезный удар Москве.

По словам президента Владимира Зеленского, в четверг город бомбили более 16 раз, а херсонский губернатор Ярослав Янушевич подтвердил, что после бомбежки в районе херсонского порта город остался полностью без электричества.

«При первой же возможности энергетика начнет восстанавливать электрические сети», — заявил Янушевич в посте в соцсети.

Губернатор сказал, что взрывы в четверг были второй день подряд.

По его словам, травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

Янушевич в своем посте сообщил, что один из двух пострадавших был членом отряда быстрого реагирования международной организации и в момент нападения «только помогал людям».

По словам украинских официальных лиц, снаряды разорвались в 100 метрах от главного здания администрации города, через день после того, как само здание было серьезно повреждено.

Помимо Херсона, взрывы также произошли во втором по величине городе Украины Харькове, продолжались обстрелы и в восточном регионе Донбасса.

— Янс

кск/

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