Мариуполь, Украина — 79-летняя Валентина Константиновская готова сражаться с российскими солдатами с оружием, чтобы защитить свой город, если президент Владимир Путин не отдаст приказ о вторжении в Украину.

Константиновская и армия «бабушек», которые были волонтерами с тех пор, как в стране вспыхнул конфликт в 2014 году, рассказали, что пожилые женщины рыли окопы, доставляли припасы, делали сети, оказывали медицинскую помощь и даже построили наблюдательную башню.

Поскольку напряженность в отношениях с Россией приближается к критической неделе, а Соединенные Штаты предупреждают, что войска могут начать кровавую кампанию по захвату страны в считанные дни, некоторые женщины готовы сделать все, чтобы помочь военным усилиям — создать батальон «Бабушка».

«Я люблю свой город, я не уеду. Путин нас не напугает. Да, это ужасно, но мы будем стоять за нашу Украину до конца», — учит горожан, как готовиться и защищаться во время мероприятия, Константиновская.

На тренинге, организованном ультраправым движением «Азов», были даны базовые уроки по оказанию первой помощи, выживанию и эвакуации, защите от оружия и стрельбе из оружия. Жители сказали, что это был единственный тренинг по безопасности или информированию, который они прошли за почти восемь лет конфликта.

«Мечтаю научиться обращаться с оружием с 2014 года, но «бабушка, ты слишком стара для этого. Если ты отступишь назад, то упадешь с ног».

Крайне правый украинский батальон «Азов», входящий в состав спецназа Украины, готовит жителей к возможному российскому вторжению. [Emre Caylak/Al Jazeera]

«Пока умирают ваши дети»

Движение «Азов», ультраправое добровольческое пехотное подразделение и радикальные националисты обвинялись в укрывательстве неонацистской и белой расистской идеологии. Политическая фракция, базирующаяся в Киеве, пользуется небольшой поддержкой — на последних выборах в 2019 году им не удалось получить ни одного места в парламенте.

Однако в Мариуполе вооруженные силы «Азова» считаются защитниками города от непродолжительной оккупации пророссийскими сепаратистами в 2014 году. С их базой в 40 км (18 милях) от стратегического портового города они являются лучшими. Линия обороны в случае нападения.

Поскольку «Азов» был забанен в Facebook в 2019 году за разжигание ненависти, мероприятие рекламировалось через Instagram без упоминания участия «Азова», и неизвестно, кто организовал его для всех 300 и более участников.

По словам Константиновско, который не разделял политических взглядов Асо, единственной идеологией, которая его волновала, была «защита своей родины», что он искренне признавал и делал все возможное, чтобы помочь.

Людмила Халпе, 72 года (слева) и Людмила Смаленко, 65 лет (справа) во время тренировки [Emre Caylak/Al Jazeera]

65-летняя Людмила Смахленко потеряла родственницу, убитую в 2015 году во время борьбы с сепаратистами на востоке Украины. Он сказал, что после многих лет волонтерства на войне у него возникли сильные чувства среди сражающейся молодежи.

«У нас уже есть Бабушкин батальон. В 2014 году мы рыли траншеи и ставили полевые площадки, а поскольку пожертвовали и подушки, и одеяла, и тарелки, и кружки — привозим все, что можно», — рассказал Смохленко.

«Ты пытаешься помочь солдатам, они становятся твоими детьми. Потом один из них умирает. Сейчас многого нет, и каждый раз кажется, что твои дети умирают.

Она готова сделать все возможное, чтобы защитить Мариуполь, и поблагодарить молодежь, которая появилась в 2014 году и «первыми пострадала при обстреле».

«Если Россия вторгнется, я готов воевать, даже если это означает воевать с ними. Они нам не братья», — сказал он.

В то время как украинское правительство недооценило угрозу нападения США, движение «Азов» заявило, что кризис в настоящее время находится на пике и «чрезвычайно опасен».

Меры предосторожности правительства вызывают сомнения

Бомбоубежища находятся в аварийном состоянии, и из-за отсутствия цифровой системы оповещения были заданы вопросы о правительственных мерах. Ранее в этом году был создан гражданский региональный комитет безопасности для обучения военных охранников, но он мало занимался антиэкологической подготовкой гражданских лиц.

Члены «Азова» заявили, что организовали обучение и теперь планируют продолжить подготовку гражданских лиц, чтобы они могли стать более самостоятельными в случае нападения, позволяя солдатам сосредоточиться на военных вопросах.

«Мы не можем сунуть голову в песок, потому что это безответственно, поэтому мы организовали сегодня это мероприятие, чтобы взять ответственность на свои плечи.

«Мы будем стоять на нашей земле, пока не умрем».

«Все горело»

72-летняя Людмила Гульбек, которая проводит бесплатные уроки украинского языка в преимущественно русскоязычном регионе, говорит, что обучение помогло ей почувствовать себя в безопасности среди апокалиптических предсказаний западных СМИ.

Неважно, насколько высок уровень угрозы, оставить ее — не вариант.

«У меня не было выхлопного мешка в 2014 году, и сейчас у меня ничего нет. Когда все вокруг меня горело и рушилось, я делала все, что могла, чтобы помочь», — сказала Хальпе, одетая в черное, мех шапки мягко развевался на холодном ветру.

«Мы должны как-то держаться, это помогает уменьшить страх. Мы надеемся, что весь мир поможет нам, и войны не будет.