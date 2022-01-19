Бадминтон Сайед Моди: Путь Синда во второй круг | другие виды спорта

Лакхнау: Двукратный призер Олимпийских игр П.В. Синдху ворвалась во второй раунд Sid Modi International Super 300, одержав доминантную победу над соотечественницей Таней Хемант в женском одиночном разряде здесь в среду.

26-летняя спортсменка из Хайдарабада, проигравшая в полуфинале Indian Open Super 500 на прошлой неделе, разгромила Таню со счетом 21-9 21-9 в близком матче на крытом стадионе Бабу Банараси Дас.

Синдху, бывшая чемпионка мира, встретится с американкой Лорен Ламм, сумевшей пройти бой Айры Шармы 15-21 21-16 21-16.

В других женских одиночных матчах Самия Имад Фаруки, которая выиграла международный титул Болгарии и заняла второе место на Открытом чемпионате Польши в прошлом году, преодолела жесткое сопротивление Шрути Мундада 17-21 21-11 21-10, в то время как Сай Уджита Рао Чука, В В четвертьфинале чемпионата 2018 года она обыграла Анджану Кумари со счетом 21–9, 21–12 во всех индийских матчах.

Самия встретится со своей соотечественницей Каникой Канвал, которая победила американку Дишу Гупту 21-15 16-21 21-6, а Сай Свордс встретится с Акарши Кашьяпом, дошедшей до четвертьфинала Indian Open.

Прерана Нилури, Смит Тошнивал, Анупама Упадхьяя и Крити Бхарадвадж также вышли во второй раунд женского одиночного разряда.

В мужском одиночном разряде Кушал Дхармармар, Чираг Сен, Митхун Манджунат и Рагху Марисвами также добились побед в своих собственных кампаниях.

В то время как Кучал из Сингапура ошеломил Гиа Хенг Джейсона Те 14-21 21-11 21-16, Чираг, старший брат Лакшья Сен, одержал легкую победу над Ансалом Ядавом со счетом 21-9 21-6.

Митхун обыграл Алап Мишру 21-15 21-8, а Рагху обыграл Сирила Верму 21-19 13-21 21-18 в другом матче.

Каушал, выигравший международную серию Мьянмы и международный конкурс на Мальдивах в 2019 году, встретится с малазийцем Джун Вей Чемом.

Чираг, победитель международного чемпионата Кении в 2020 году, встретится с россиянами Сергеем Серрантом и Митхуном против малайзийца Сон Джо Фена.

После этого Рагу встретится с французом Лукасом Клерпо. Лукас победил Сиддхарта Пратапа Сингха со счетом 21-15 21-8 за 33 минуты.

Седьмое семя из Индии победило Трису Джолли и Гаятри Гопичанд Пулилу над Махеком Наяком и Сумьей Сингхом 21-1 21-4 в женском парном разряде.

Во второй раунд также вышли претендентка на титул Субанида Катитхонг, вышедшая на прошлой неделе в финал Indian Open Super 500, и россиянка Евгения Косицкая, посеянная под пятым номером.

В то время как таиландка Каттонг с шестым посевом обыграла Шри Кришну Прию Кодаравалли 21-13 21-13, Косицкая обыграла Вайдхи Чоудхари 21-16 21-10 в другом матче.

Арджун и Друв Капила, занявшие четвертое место в мужском парном разряде, также вышли во второй раунд.