Байдену не следует молчать об Украине о правах человека

Когда президент Украины Владимир Зеленский 30 августа проводит свою первую встречу с президентом США Джо Байденом, он ждет заверений и приверженности со стороны Вашингтона. Соединенные Штаты были стойкими сторонниками Украины и делали это в последние годы. громадный Финансовая, военная помощь и помощь в сфере безопасности.

Украина много занимается. Правительство находится в состоянии войны с поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями на востоке Украины и сталкивается с головокружительными экономическими проблемами. Крым все еще оккупирован. Учитывая эти проблемы – а также заявленную приверженность Зеленского проведению громких реформ – администрация Байдена может счесть целесообразным отступить от давления на украинское правительство с целью сделать права человека приоритетом.

Хотя сам Байден вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном неоднократно обещал поставить права человека во главу угла внешней политики США, многие ставят под сомнение это обязательство, особенно когда они наблюдают за гуманитарной катастрофой, связанной с эвакуацией в Афганистане.

Но неудача в одной области не означает, что Соединенные Штаты должны отказаться от прав человека. Вместо этого Байден должен ясно дать понять публично и в частном порядке, что защита и продвижение прав человека остается ключевым приоритетом для Соединенных Штатов и что выполнение Украиной своих обязательств в области прав человека сделает их сильнее. Задавать сложные вопросы – также лучший способ продемонстрировать поддержку гражданского общества в Украине, о чем часто забывают на самом высоком уровне принятия решений.

Один из таких трудных вопросов касается незавершенного законопроекта о реформировании Службы безопасности Украины (СБУ). Западные партнеры А также местные группы Они давно требуют обуздания этого оскорбительного агентства. Но текущий законопроект по-прежнему наделяет ЦРУ слишком широкими полномочиями в области разведки и правоприменения, не имея при этом адекватных гарантий прав человека и оставляя большие вопросы о надзоре и надзоре со стороны агентства. Это вызывает обеспокоенность в свете грубых нарушений прав человека, совершенных в прошлом Департаментом государственной безопасности, включая управление секретными местами содержания под стражей и пытки задержанных во время вооруженного конфликта на востоке Украины.

Президенту Байдену следует попросить Зеленского отложить принятие законопроекта, выслушать опасения, высказанные независимыми гражданскими группами, и пересмотреть законопроект для защиты основных прав и свобод.

В мае украинские законодатели приняли важный закон, приводящий правовую базу Украины в отношении военных преступлений и преступлений против человечности в соответствие с международными стандартами. Это критически важно для обеспечения правосудия за серьезные преступления, совершенные во время вооруженного конфликта. Команда Байдена должна оказать давление на президента Зеленского, чтобы тот немедленно подписал его, чтобы он вступил в силу.

Украинские власти и спецслужбы часто игнорируют или преуменьшают угрозу насилия ранее. крайне правые националистические группы. Политика абсолютной нетерпимости к группам, пропагандирующим ненависть и дискриминацию, необходима для защиты этнических меньшинств, ЛГБТ, журналистов и правозащитников, которые по-прежнему подвергаются большому риску.

Два лидера должны сделать так, чтобы украинские власти не игнорировали потери, нанесенные наиболее уязвимым слоям населения продолжающейся войной на востоке. Хотя правительство ослабило некоторые из более строгих ограничений на передвижение, люди, которым необходимо пересекать границу между территориями, находящимися под контролем российских доверенных лиц, и территорией, находящейся под контролем правительства – например, для получения пенсии или встречи с семьей – по-прежнему сталкиваются с огромными трудностями. Принятие незавершенной законодательной реформы Ссылка Выплата пенсий из-за требования регистрации в качестве ВПЛ была бы серьезным шагом к уменьшению нагрузки на пожилых гражданских лиц.

Поддерживаемые Россией вооруженные группы продолжают вводить произвольные и непропорциональные ограничения на передвижение, что оказало особенно разрушительное воздействие на перемещенных лиц и пенсионеров. Эти же де-факто власти несут ответственность за насильственные исчезновения, пытки, жестокое обращение и произвольное задержание десятков людей по сфабрикованным обвинениям, таким как «шпионаж» или «предательство государства».

Условия и доступ к медицинской помощи для задержанных, находящихся в руках властей де-факто на востоке Украины, очень плохие, и некоторые задержанные сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем. У заключенных нет доступа к ресурсам сексуального или репродуктивного здоровья. Хотя украинские власти могут не нести ответственности за эти преступления, Байден и Зеленский могут публично пообещать добиваться гуманитарного доступа к этим задержанным, а Байден может призвать Зеленского к Для представления в Парламент Законодательство о предоставлении социальной и правовой помощи задержанным и их семьям.

Байдену или кому-либо еще нет необходимости смягчать опасения по поводу прав человека в Украине. Поощрение прав человека – лучший способ укрепить демократию и безопасность в Украине. Встреча 30 августа – прекрасная возможность для обоих лидеров продемонстрировать и расставить приоритеты в своих демократических способностях.