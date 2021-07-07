Байдену предстоит очередная битва за трубопровод Путина

Погрузка газопровода Nord Stream 2 на судно в порту Мокран в Германии 1 июня 2021 г. (Стефан Зауэр / dpa через REUTERS)

Усилия президента США Джо Байдена по заключению сделки с Германией по поводу газопровода Владимира Путина «Северный поток – 2» находятся под более критическим анализом и сталкиваются с дополнительным внутренним сопротивлением, поскольку недавние события подчеркивают неизменную готовность Кремля использовать поставки энергоносителей в качестве геополитического оружия.

Между США и Германией все еще продолжаются переговоры о возможных способах избежать негативных последствий завершения строительства газопровода в Балтийском море. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что эти обсуждения направлены на «обеспечение того, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве инструмента принуждения, направленного против Украины или кого-либо еще».

Однако оппоненты утверждают, что принуждение является основной целью проекта газопровода «Северный поток 2.» Они также указывают, что ни одно из обсуждаемых в настоящее время решений не сработает, даже если бы они были реализованы. Дополнительную озабоченность вызывает тот факт, что страны, которые, вероятно, больше всего пострадают от строительства трубопровода, такие как Украина и Польша, не участвуют в текущих обсуждениях.

Пока что в новостях сообщается, что на двусторонних переговорах был изучен ряд возможных мер по компенсации ущерба, нанесенного Украине. К ним относятся немецкая компенсация Украине за потерю платы за транзит газа; Немецкие инвестиции для помощи Украине в создании альтернативных источников энергии; Обещание Германии заставить Россию расширить транзитные квоты через Украину; и «ядерный вариант», предложенный американской стороной (и, как сообщается, против которого выступает Германия), чтобы ввести механизм «возврата», чтобы остановить поставки газа из России, если Украина подвергнется нападению или принуждению.

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Продолжающиеся переговоры с Германией подчеркивают степень обеспокоенности США по поводу негативного воздействия «Северного потока-2» на геополитический климат в Европе. Между тем Москва недавно предоставила дополнительное напоминание о том, что может ожидать, если Северный поток – 2 будет завершен.

За несколько недель после того, как Байден ослабил санкции в отношении проекта трубопровода, российский энергетический гигант «Газпром» резко сократил объемы газа, проходящего через транспортную систему Украины. Критики говорят, что Кремль сокращает поставки, чтобы не дать странам ЕС отремонтировать газовые хранилища до следующего зимнего отопительного сезона, что делает их более уязвимыми для перебоев в поставках из России.

Россию также обвиняют в том, что она требует дополнительного давления на Германию, чтобы гарантировать, что Берлин продолжит строительство Nord Steam 2 после завершения строительства. Ожидается, что работы по трубопроводу будут завершены в августе, и Россия стремится обойти ряд текущих политических, юридических и нормативных препятствий, которые могут помешать прокладке трубопровода.

Это последнее падение поставок российского газа через Украину означает, что запасы газа в Европе сейчас находятся на самом низком уровне за десятилетие. Украинское агентство Интерфакс предупредило, что «закачка газа в подземные хранилища как минимум, не оставляет сомнений в том, что Европа встретит новый зимний сезон полупустыми подземными хранилищами».

В последние недели Путин представил дополнительные доказательства того, что он остается ненадежным партнером. Хотя Байден подчеркивал прекращение кибератак во время встречи на высшем уровне с Путиным 16 июня, ряд серьезных атак на цели в США был прослежен до российских источников после встречи в Женеве.

Выступая ранее в июне, Путин также публично заявил, что для обеспечения продолжения транзита газа через Украину Киев должен сначала показать »хорошие намерения«Для России. Такие скрытые угрозы раскрывают вооруженную реальность, стоящую за экономическими аргументами, которые часто используются для оправдания сотрудничества с Кремлем в области энергетики.

«Северный поток-2» вообще не понадобился по чисто экономическим причинам. Он воспроизводит нынешнюю украинскую транзитную систему и в первую очередь предназначен для обхода Украины. Это значительно ослабит Украину в финансовом отношении и снизит геополитическое значение страны для остальной Европы, потенциально открыв путь к значительной эскалации продолжающейся военной агрессии России против страны. Если строительство будет завершено, Россия значительно усилит контроль над европейскими газовыми рынками.

Именно из-за этих угроз правительство США ввело новые жесткие санкции в декабре 2020 года, чтобы остановить завершение строительства «Северного потока 2». Последующий отказ Байдена реализовать эти санкции поставил его в противоречие с ключевыми европейскими союзниками, а также со многими в Вашингтоне. Соавтор санкций, сенатор Тед Круз, заблокировал всех кандидатов Госдепартамента Байдена от одобрения в Сенате до тех пор, пока санкции не были наложены.

В начале июля Домкомитет принял Модификация Это помешало бы Байдену отказаться от санкций. «Эти санкции являются обязательными, а не дискреционными, – заявила представитель Демократической партии Марси Каптур.

Несмотря на откровенное неприятие трубопровода, администрация Байдена, как сообщается, все еще надеется достичь предварительного соглашения, когда канцлер Германии Ангела Меркель посетит Соединенные Штаты в середине июля. После этого Белый дом может обратиться за благословением к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, которого приглашают посетить несколько недель спустя. Однако трудно представить, чтобы президент Украины согласился на проект трубопровода, призванный поставить его страну на колени.

Дайан Фрэнсис – старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, главный редактор National Post в Канаде, заслуженный профессор Школы менеджмента Теда Роджерса при Университете Райерсона и автор десяти книг.

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Елизавета Ясько

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