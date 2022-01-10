Байдену предстоит решающая неделя противостояния с Путиным

В этом контексте президент США Джо Байден на этой неделе переживает момент истины для умирающих углей этого честолюбия и отличительной внешнеполитической инициативы его президентства. Байден объединяет союзников для систематического соперничества между китайской и российской демократией и автократией, которое, по его словам, определит 21 Св. век.

«В течение 40 лет семена демократии в Восточной Европе дремали, погребенные под промерзшей тундрой холодной войны», Он сказал Президент Буш 31 мая 1989 года в Майнце, Германия, за шесть месяцев до падения Берлинской стены и более чем за два года до распада Советского Союза. «Десятилетие за десятилетием и раз за разом расцвет человеческого духа увядал от холода конфликтов и угнетения… Мир ждал достаточно долго. Время пришло. Пусть Европа будет целой и свободной».

Мирное окончание холодной войны 30 лет назад должно было изменить эту кровавую историю и возвестить о правлении президента Джорджа Буша-старшего в 1989 году. Надеюсь принести «Целая и свободная Европа» — это место, где Россия находит свое законное и мирное место.

Европа слишком часто сталкивалась с такими безобразными моментами, когда вопросы жизни и смерти, войны и мира зависели от баланса сил и испытания воли между тиранами и самыми благожелательными силами.

Это противоречит стремлению президента России Владимира Путина обратить вспять распад Советского Союза и расширение НАТО до его границ. Известный тем, что звонил «Величайшая геополитическая трагедия 20-х гг.у) век. В возрасте семидесяти лет он, кажется, более чем когда-либо полон решимости укрепить свое наследие, как это делали цари и русские лидеры до него, посредством территориальной экспансии или господства соседей.

Эта неделя начинается с двусторонней встречи между Соединенными Штатами и Россией в понедельник в Женеве, начинается с начальной беседы в воскресенье вечером, переходит в среду в Совет Россия-НАТО в Брюсселе, а затем заканчивается в четверг в Вене в Организации сотрудничества. и безопасность в Европе.

К чему все эти экстренные встречи привел русский требования безопасности Поставлено в середине декабря в виде двух проектов договоров. Его положения вообще запрещают Украине вступать в НАТО, требуют от альянса вывода войск, дислоцированных в государствах-членах в Центральной и Восточной Европе, и прекращения всех военных учений в этих странах. Несколько дней спустя за этим последовало резкое балансирование Путина на грани войны в форме ультиматума, поддержанного примерно 100 000 военнослужащих у границы с Украиной, который должен быть взят.военно-технический«Работайте, если не устраивает.

До сих пор США и их союзники отвечали на его эскалацию пряником взаимных переговоров по некоторым аспектам договоров — включая допустимые ракетные системы и военные маневры — и кнутом наказания, и новыми финансовыми, военными и технологическими санкциями. в случае вторжения России. Украина.

официальные лица США Он сказал New York Times, Эти планы включают в себя «отключение крупнейших финансовых учреждений России от глобальных транзакций, введение запрета на технологии, произведенные или разработанные США, необходимые для оборонной и потребительской промышленности, а также вооружение повстанцев на Украине, которые будут участвовать в партизанской войне». Это так.»

К концу этой недели Соединенные Штаты и их союзники, скорее всего, узнают, готов ли Путин вести переговоры или намерен пойти на эскалацию.

Текучесть ситуации подтвердилась на прошлой неделе Быстрое военное вмешательство во главе с Россией В Казахстане по требованию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева якобы для подавления массовых народных протестов против повышения цен на топливо 2 января.

Было бы ошибкой отделять действия Путина в Казахстане от его амбиций на Украине. По его словам, они тесно связаны.

Когда пыль уляжется, Казахстан, вероятно, глубже погрузится в расширяющуюся сферу влияния Москвы, чем когда-либо с момента его отделения от Советского Союза в 1991 году, — со своими энергетическими и минеральными богатствами, В том числе 40% мировых запасов урана.

Хотя ситуация продолжает развиваться, а достоверную информацию получить сложно, бесспорно то, что своевременность и быстрота осуществления российской интервенции подчеркивают решимость Путина увидеть и использовать стратегические возможности на постсоветском пространстве. Уже четвертый раз за два года Москва вмешивается в соседние страны, склоняющиеся к западу, — Армению, Белоруссию и Украину. Как и остальные три.

Ходят слухи В Казахстане относительно роли России в событиях прошлой недели, от возможности того, что это был переворот, организованный Россией с самого начала, до уверенности в том, что Путин, который всегда был оппортунистом, воспользовался этой возможностью.

Ясно только то, что его страна в смятении, а его лидерство в опасности. Президент Казахстана Токаев обратился к Путину, чтобы обеспечить свое политическое выживание. Это, вероятно, приведет к долгосрочным изменениям в стране — и, возможно, в других частях Центральной Азии, — которая выиграла от установления баланса в отношениях с Москвой, Пекином и Вашингтоном.

При поддержке Москвы, Токаев отдал приказ стрелять на поражение Против протестующих был свергнут 81-летний Нурсултан Назарбаев, его бывший покровитель и первый президент страны, с поста главы влиятельного Совета безопасности Казахстана. он слишком низложен и арестован Его начальника разведки Карима Масимова обвинили в государственной измене.

российские войска Теперь они на земле Защита наиболее важных аэропортов и военных объектов страны вместе с другими солдатами Организации Договора о коллективной безопасности или ОДКБ, состоящей из шести стран бывшего Советского Союза, в ходе первой такой военной интервенции с момента ее основания в 1992 году.

Как государственный секретарь США Тони Блинкен Он сказал на этой неделеОдин из уроков недавней истории заключается в том, что когда русские входят в ваш дом, иногда бывает трудно заставить их уйти.

Если есть сообщение из Казахстана официальным лицам США, ведущим на этой неделе переговоры с русскими, то это оно. О чем бы вы ни надеялись договориться, поймите, что Путин играет, чтобы удержать его, считает, что у него есть инициатива, готов пойти на риск, готов ввести войска и видит администрацию Байдена — особенно после фиаско в Афганистане — и ее партнеров. слабы, разобщены и нерешительны.

Наименее вероятным сценарием является отказ Путина от своих требований в отношении НАТО или осуществление полномасштабного вторжения в Украину. Вместо этого смотрите что-нибудь более неясное и буквальное, призванное разделить союзников — дополнительные выборки украинских земель, аннексию Луганском областей Донбасса, где доминируют российские сепаратисты, или разжигание невидимой рукой внутриукраинской драмы.

Вопрос в том, смогут ли Соединенные Штаты и их союзники избежать как умиротворения, так и войны. Будущее Европы снова находится на волоске.

—Фредерик Кемпе Он является президентом и главным исполнительным директором Атлантического совета.