(Рейтер) – Соединенные Штаты в пятницу нанесли новый удар по российской индустрии кибербезопасности, ограничив торговлю с четырьмя ИТ-компаниями и двумя другими организациями из-за «агрессивных и злонамеренных» действий, включая цифровой шпионаж, за которые Вашингтон возлагает ответственность на правительство России.

В публикации Министерства торговли говорится, что в апреле Министерство финансов США наложило санкции на эти шесть организаций, которые нацелены на компании технологического сектора, поддерживающие российские спецслужбы.

Добавление в черный список Министерства торговли означает, что американские компании не могут продавать без лицензий, которые выдаются редко.

Это объявление последовало за апрельскими санкциями, которые были направлены на наказание Москвы за взлом, вмешательство в прошлогодние выборы в США, отравление критика Кремля Алексея Навального и другие предполагаемые злонамеренные действия – обвинения Кремль отвергают.

Это происходит, когда Соединенные Штаты реагируют на барабанный бой цифровых взломов, в которых обвиняют поддерживаемых правительством России шпионов, и серию все более разрушительных вспышек программ-вымогателей, в которых обвиняют российских киберпреступников.

В черный список внесены следующие лица: Акционерное Общество АСТ; Акционерное Общество Пасит; Акционерное Общество Позитив Текнолоджиз, также известное как ООО «Позитивные Технологии»; FEFA Federal Era of Innovative Military Technopolis; Федеральное государственное независимое научное учреждение, Научно-исследовательский институт безопасности вычислительных устройств и автоматики (SVA); и Общество С Ограниченной Ответственностью Необит.

Эра – научно-исследовательский центр и технопарк Министерства обороны РФ; Pasit – ИТ-компания, которая проводила исследования и разработки в поддержку злонамеренных киберопераций Службы внешней разведки России; SVA – российское государственное предприятие, которое также поддерживает злонамеренные кибероперации; А у компаний, занимающихся ИТ-безопасностью, таких как Neobit, AST и российская компания Positive Technologies, есть клиенты, в том числе правительство России, по данным Соединенных Штатов.

Positive Technologies заявила, что в заявлении Министерства торговли не содержится новой информации, и что компания участвовала в «этическом обмене информацией с профессиональным сообществом по информационной безопасности» и никогда не участвовала в атаках на инфраструктуру США.

Другие организации либо не ответили сразу на запросы о комментариях, либо с ними невозможно было связаться.

Ограничения в российской технологической индустрии разрабатывались уже несколько месяцев. В тот же день, когда были объявлены санкции Министерства финансов, тогдашний помощник генерального прокурора Джон Демерс сообщил журналистам, что чиновники оценивают десятки российских компаний на предмет возможного обращения в Министерство торговли.

Демерс сказал, что следователи изучат «известные отношения между конкретной компанией и российскими спецслужбами», когда будут оценивать, представляет ли компания угрозу. Он сказал, что будут изучены иностранные компании с операциями бэк-офиса в России.

Соединенные Штаты добавляют организации в черный список торговли Министерства торговли, которые, по их мнению, представляют риск для национальной безопасности или внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.