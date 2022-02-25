Байден вводит новые санкции против России из-за «преднамеренного» нападения на Украину

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Президент Джо Байден в четверг ввел ряд санкций против России после того, как Москва вторглась в Украину, меры, которые подорвали способность России вести бизнес в основных валютах, а также санкции против банков и государственных компаний.

Байден назвал президента России Владимира Путина агрессором с «злым видением мира» и бредовой мечтой о восстановлении Советского Союза.

Но он воздерживается от введения санкций против самого Путина и отделения России от международной банковской системы SWIFT на фоне разногласий с западными союзниками по поводу того, как далеко ему следует зайти на данном этапе, и критики республиканцев за то, что ему следовало сделать больше. Подробнее

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В четверг украинские войска столкнулись с российскими оккупантами с трех сторон, в результате чего десятки тысяч человек покинули свои дома. Подробнее

«Это преднамеренная атака», — заявил Байден журналистам в Белом доме. «Путин — агрессор. Путин выбрал эту войну. Теперь он и его страна будут нести ответственность за последствия».

Байден сказал, что санкции призваны оказать долгосрочное влияние на Россию и уменьшить влияние на Соединенные Штаты и их союзников. Он сказал, что Вашингтон готов сделать больше.

Санкции направлены на ограничение возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах стерлингов и иенах. Среди целей — пять крупных банков, в том числе поддерживаемые государством Сбербанк и ВТБ, а также представители российской элиты и их семьи. Сбербанк, крупнейший банк России, не сможет переводить средства с помощью американских банков. Подробнее

Белый дом также объявил об экспортных ограничениях, направленных на ограничение доступа России ко всему, от коммерческой электроники и компьютеров до полупроводников и деталей самолетов. Подробнее

опасный момент

Байден сказал, что НАТО встретится в пятницу, чтобы разработать дальнейшие меры, и повторил, что Соединенные Штаты не будут вступать в войну с Россией. Но он сказал, что Соединенные Штаты выполнят свои обязательства по статье 5, в которой члены НАТО соглашаются, что вооруженное нападение на одного из них в Европе или Северной Америке будет считаться нападением на них всех. Поскольку Украина не является членом НАТО, эта защита не действует.

Байден сказал, что это был «опасный момент для всей Европы» и что он позволил войскам, которые были переведены в режим ожидания, развернуться в Германии. Он отказался комментировать, будет ли он призывать Китай присоединиться к кампании Запада по изоляции России.

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что мир следит за реакцией Вашингтона.

Президент США Джо Байден представляет обновленную информацию о России и Украине во время выступления в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне, США, 22 февраля 2022 г. REUTERS/Kevin Lamarck Подробнее

Он сказал, что Конгресс поддержит «действительно разрушительные санкции» против Кремля, но сказал, что Байден должен был ввести жесткие санкции достаточно рано, чтобы сдержать вторжение и ослабить Россию.

«К сожалению, сдерживание постфактум вовсе не является сдерживанием», — говорится в заявлении Макконнелла.

Байден встретился со своими коллегами из Большой семерки и Совета национальной безопасности в четверг после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским поздно вечером в среду. Подробнее

Его заявление знаменует собой второй крупный транш санкций против России с тех пор, как ранее на этой неделе Путин провозгласил независимость двух отдельных регионов Украины и направил туда войска.

Соединенные Штаты предупредили, что они начнут ряд санкций против Москвы, если она снова вторгнется в Украину, а полномасштабное российское военное наступление в четверг привело к последнему раунду западных санкций. Подробнее

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки позже заявила журналистам, что администрация Байдена считает, что у Путина «большие амбиции, чем у Украины», не уточнив подробностей.

В среду Вашингтон ввел санкции в отношении компании, отвечающей за строительство российского газопровода «Северный поток — 2», а во вторник — в отношении двух крупнейших российских финансовых учреждений и суверенного долга России, а также некоторых представителей российской элиты и членов их семей. Подробнее

Экономический советник Белого дома Далип Сингх заявил журналистам в четверг, что меры направлены на повышение инфляции и процентных ставок в России и снижение покупательной способности, инвестиций, экономического роста и уровня жизни.

Байден стал лицом реакции Запада на российскую агрессию, поскольку он борется со снижением числа опросов у себя дома, ростом инфляции, который может усугубиться конфликтом на Украине, и надвигающимися промежуточными выборами, которые могут передать контроль Сенату и Палате представителей. Представители от товарищей-демократов до республиканцев.

Официальные лица заявили, что он проинформировал лидеров Конгресса США об украинском кризисе во время защищенного телефонного разговора в четверг.

Белый дом предупредил американцев, что конфликт может привести к росту цен на топливо в Соединенных Штатах, хотя и принимает меры, чтобы смягчить этот удар. Два источника сообщили в четверг, что официальные лица США работают со своими коллегами в других странах над совместным выпуском дополнительной нефти из глобальных стратегических запасов сырой нефти. Подробнее

Байден предупредил нефтегазовые компании, чтобы они не «воспользовались» этим моментом для повышения цен.

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(Отчетность Стива Холланда и Джеффа Мэйсона). Дополнительный отчет Нандиты Бозе, Андреа Шаллал и Патриции Джингерли; Под редакцией Тревора Ханикатта и Дэниела Уоллиса

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