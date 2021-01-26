Байден ведет переговоры с Россией перед призывом Путина

Вашингтон (AFP). Президент Джо Байден быстро оказался втянутым в громкий акт балансирования с Россией, поскольку он стремится ужесточить позицию своей администрации по отношению к Владимиру Путину, сохраняя при этом пространство для дипломатии в эпоху после Дональда Трампа.

Отношения, безусловно, будут отличаться от тех, которые были у Путина с Трампом, который был очарован российским лидером и искал его одобрения, что ставит под сомнение вмешательство России в выборы 2016 года. И участвуй в масштабном прорыве прошлый год. Несмотря на такой примирительный подход, его администрация заняла жесткую позицию в отношении Москвы, вводя санкции против страны, российских компаний и руководителей бизнеса по самым разным вопросам, от Украины до поставок энергоносителей и нападений на диссидентов.

В отличие от своих непосредственных предшественников, Байден не возлагал надежды на «перезагрузку» отношений с Россией, но вместо этого указал, что хочет урегулировать разногласия с бывшим противником холодной войны, не обязательно разрешая их или улучшая отношения. С тяжелой внутренней повесткой дня и неизбежными решениями, необходимыми по Ирану и Китаю, прямая конфронтация с Россией – не то, к чему нужно стремиться.

Больше в первые 100 дней Байдена

Когда Байден впервые поговорил с Путиным, ожидалось, что Путин потребует ареста оппозиционера Алексея Навального. И кампания выходного дня на его сторонников , Вызывает обвинения в том, что российские службы безопасности стояли за недавним массовым нарушением кибербезопасности, и утверждения в прессе, что Россия предлагала талибам награды за убийства американских войск в Афганистане.

В то же время Байдену следует помнить о своем предложении продлить оставшийся пятилетний договор между США и Россией о контроле над вооружениями, срок действия которого истекает в начале февраля.

В понедельник Байден сказал репортерам, что он еще не решил, как реагировать на ситуацию с Навальным, но выразил надежду, что Соединенные Штаты и Россия будут сотрудничать в областях, которые оба видят выгоду.

«Я считаю, что мы можем работать в интересах наших стран, заключив новый договор СНВ, и дать понять России, что мы очень обеспокоены их поведением, будь то в отношении Навального, будь то SolarWinds или отчеты о бонусах на головы, – сказал Байден.

Байден уже приказал разведывательному сообществу начать обзоры по каждому из этих вопросов, согласно Белому дому, который заявил в пятницу, что предложение США о продлении нового СНВ будет сопровождаться расчетами по другим вопросам.

Такой подход был одобрен некоторыми бывшими дипломатами США, которые имели дело с Россией и с нетерпением ждут того, как команда Байдена, включая советника по национальной безопасности Джейка Салливана и кандидата № 3 в Госдепартаменте Викторию Нуланд, будет формировать политику России.

Нуланд, в частности, была проклята Путиным и его помощниками за ее поддержку прозападных политиков на Украине, а во время второго срока президента Барака Обамы она держала портфель по Европе в Государственном департаменте. Говорят, что она и Салливан обмениваются мнениями о том, как вести себя с Москвой, занимают жесткую позицию в отношении прав человека и намерений России в Восточной и Центральной Европе, сохраняя при этом открытый канал с Кремлем по другим вопросам.

Но их первоначальная позиция сложна, говорят они, особенно с учетом опыта Путина с Трампом, который часто подрывал жесткую позицию своей администрации в отношении России, особенно пытаясь сблизиться с российским лидером.

«Это сложно, но возможно», – сказал Дэниел Фрид, посол США в Польше и помощник государственного секретаря по европейским делам в администрации Джорджа Буша. «Им нужно будет выяснить это быстро, но важно без колебаний следить за« Новым стартом »и без вины отреагировать на арест Навального и другие дела».

«Им нужно делать обе вещи вместе и не позволять Путину говорить им, что он не примет новый договор СНВ, если они не откажутся от Навального, SolarWinds или Афганистана», – сказал Фред, который сейчас работает в Атлантическом совете. «Вы должны сдерживаться, и вы не можете позволить Путину определять условия».

Однако Путин может проявлять осторожность, учитывая его неуверенную внутреннюю позицию после протестов сторонников ВМФ, которые прошли в более чем 100 городах в минувшие выходные.

Команда Байдена уже решительно отреагировала на кампанию, нацеленную на сторонников Навального в минувшие выходные: более 3700 человек были арестованы на демонстрациях по всей России, в том числе более 1400 в Москве.

Навальный, активист по борьбе с коррупцией и стойкий критик Путина, был арестован 17 января, когда возвращался в Россию из Германии, где провел почти пять месяцев, восстанавливаясь после отравления нервно-паралитическим газом, в котором он обвинил Кремль. Российские власти отрицают обвинения.

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Басаки и официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс призвали к немедленному и безоговорочному освобождению Навального, а также тех, кто был арестован в ходе репрессий.