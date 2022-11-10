Байден видит «настоящие проблемы» для России после решения Херсона отступить

Призывник в аннексированном Россией Крыму прощается с родными перед отъездом служить в российскую армию

Президент США Джо Байден заявил, что решение России уйти из украинского города Херсон показало, что у ее вооруженных сил есть «некоторые реальные проблемы».

Байден сказал, что ожидал этого шага «в течение некоторого времени» и что это позволит обеим сторонам «сбросить свои позиции» зимой.

Херсон — единственный крупный украинский город, который пал от русских войск.

Но ранее в среду российский командующий в Украине заявил, что снабжение города больше невозможно.

Генерал Сергей Соровикин, принявший заказ несколько недель назад, Объявление было сделано в компании высокопоставленных военных на российском государственном телевидении. Он подчеркнул, что российские войска полностью уйдут с западного берега Днепра.

Это серьезный удар по военным амбициям России, поскольку она сталкивается с украинской контратакой.

Байден говорил из Белого дома после промежуточных выборов, на которых его Демократическая партия, похоже, уступала контроль над Палатой представителей оппозиционной Республиканской партии.

Политические оппоненты президента ранее обещали пересмотреть военную и гуманитарную помощь США Украине, и Байден отметил, что «интересно», что Москва «подождала до окончания выборов», чтобы объявить о выходе.

Но он выразил надежду, что «двухпартийный подход к российской агрессии в Украине сохранится».

Карта Херсона

Украина осторожно подошла к решению уйти за Днепр.

Президент Владимир Зеленский заявил, что после объявления Киев действовал «крайне осторожно».

«Враг не делает нам подарков, не делает «знаков доброй воли», мы все выигрываем», — сказал он украинцам в своем ночном обращении.

После заявления России мирные жители Херсона заявили, что чеченские подразделения российской армии находятся в городе, в кафе и передвигаются по улицам.

На украинской позиции на окраине города солдаты сказали, что противник, возможно, пытается заманить их в ловушку и продвигается с осторожностью.

Город вот-вот изменится?

Пол Адамс, корреспондент Би-би-си по международным делам

С октября некоторые верные Кеву херсонцы почувствовали перемену в атмосфере.

История продолжается

Когда назначенные Россией официальные лица начинают эвакуацию мирных жителей, кажется, что освобождение города приближается.

Один из самых символичных и, возможно, показательных моментов наступил, когда русская команда прибыла в собор Святой Екатерины в 18 веке, чтобы вынуть кости князя Григория Потемкина, человека, ответственного за колонизацию юга Украины от имени своей любовницы Екатерины Великой. Великолепный.

Но также нарастало чувство страха. Если российские войска будут вынуждены уйти, что они будут делать, когда уйдут?

Ходят слухи: что Россия планирует взорвать близлежащую Новую Каховскую ГЭС; что российские войска переоделись в штатское и спрятались в частных домах; Или русская артиллерия просто попытается уничтожить город за Днепром, окончательно оставив войска.

Что бы ни случилось, это похоже на критический момент. Город, считающийся жемчужиной российской оккупации, может измениться.

Прочитайте полный отчет Пола.

Президент Владимир Путин не участвовал в объявлении о выходе.

Но два его главных союзника, которые в прошлом критиковали военные усилия России, приветствовали этот шаг.

Евгений Пригожин, основатель группы наемников «Вагнер» и давний партнер Путина, заявил, что хотя решение «не было победным ходом», важно было «не мучиться, не впадать в паранойю, а делать выводы и отрабатывать ошибки .»

Чеченский лидер Рамзан Кадыров, избранный Путиным для управления автономной республикой в ​​2007 году, сказал, что генерал Суровкин действовал «как настоящий военный генерал, не боясь критики».

Хотя продвижение украинских войск в последние недели замедлилось, российские пути снабжения через Днепр становятся все более трудными после того, как украинские ракеты разрушили несколько мостов через них.

Перед выводом войск Россия вывезла тысячи мирных жителей из города на лодках, что Украина назвала депортацией.

Еще одним событием стало то, что организаторы встречи G20, которая состоится на следующей неделе в Индонезии, подтвердили, что президент Путин не будет присутствовать на этом мероприятии.

Его представитель сообщил информационному агентству Reuters, что вместо него его будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.