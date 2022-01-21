Байден вновь предупредил Россию о планах в отношении Украины

Мэтью Ли, Аамер Мадхани и Фрэнк Джорданс | Ассошиэйтед Пресс

ЖЕНЕВА — Президент США Джо Байден заявил в четверг, что любое перемещение российских войск через границу Украины будет представлять собой вторжение и что Москва «заплатит высокую цену» за такие действия.

Это была последняя попытка Белого дома прояснить комментарии Байдена, сделанные днем ​​ранее, когда он предположил, что «незначительное вторжение» России на территорию Украины может привести к более взвешенной реакции со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

Столкнувшись с лавиной критики со стороны республиканских законодателей и украинских официальных лиц за то, что комментарии Байдена спровоцировали ограниченные военные действия президента России Владимира Путина, Байден попытался прояснить свои замечания в начале встречи в Белом доме, посвященной внутренней политике.

«Я был абсолютно откровенен с президентом Путиным, — сказал Байден. «У него нет недопонимания: любые, любые собранные российские подразделения пересекают украинскую границу — это вторжение», — сказал Байден, добавив, что вторжение будет встречено «жестким и скоординированным экономическим ответом».

Его комментарии прозвучали в тот момент, когда госсекретарь США Энтони Блинкен готовился встретиться в пятницу в Женеве с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы попытаться ослабить напряженность, которая, похоже, потерпит неудачу.

Байден сказал, что США готовятся к действиям России, выходящим за рамки параметров обычной войны.

«Россия имеет долгую историю использования мер, отличных от открытых военных действий, для осуществления агрессии — военизированной тактики, атак в так называемой «серой зоне» и действий российских солдат, не одетых в российскую форму», — сказал он.

В среду Байден сказал, что, по его мнению, Москва вторгнется, и предупредил Путина, что Россия заплатит «дорогую цену» потерянными жизнями и возможным отключением от мировой банковской системы, если это произойдет.

Но Байден также вызвал ужас среди союзников, заявив, что реакция на российское вторжение «зависит от того, что она делает».

«Одно дело, если это незначительное вторжение, а потом мы в конечном итоге ссоримся из-за того, что делать, а что не делать, и так далее», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский был среди тех, кто выразил обеспокоенность.

«Мы хотим напомнить великим державам, что не бывает мелких вторжений и малых наций. Так же, как нет незначительных последствий и небольшого горя от потери близких», — написал он в Твиттере.

Перед поездкой в ​​Женеву Блинкен предупредил в Берлине, что США и их союзники ответят «быстро и жестко», если Россия направит какие-либо вооруженные силы в Украину.

«Если какие-либо российские вооруженные силы перейдут границу Украины и совершат новые акты агрессии против Украины, это будет встречено быстрым, жестким и единым ответом со стороны Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров», — заявил Блинкен на пресс-конференции со своим президентом. Немецкий аналог.

Позже Блинкен обвинил Россию в том, что она угрожает основам мирового порядка наращиванием около 100 000 военнослужащих вблизи Украины.

Россия должна столкнуться с согласованным и жестким глобальным ответом, если она вторгнется, сказал он в речи в Берлине, городе, который символизирует раскол времен холодной войны между Востоком и Западом.

«Это сложные вопросы, с которыми мы сталкиваемся, и их решение не произойдет быстро», — сказал Блинкен. «Я, конечно, не рассчитываю, что мы решим их завтра в Женеве».

Позже он заявил аудитории в Берлинско-Бранденбургской академии наук, что действия России в отношении Украины являются попыткой подорвать международные нормы и лишь очередным нарушением многочисленных договоров, соглашений и других обязательств, которые Москва взяла на себя, уважая суверенитет и территории других стран.

«Возможно, ни одно место в мире не испытало больше разногласий во время холодной войны, чем этот город», — сказал Блинкен. «Здесь президент Кеннеди объявил всех свободных людей гражданами Берлина. Здесь президент Рейган призывал г. Горбачеву снести эту стену. Иногда кажется, что президент Путин хочет вернуться в ту эпоху. Мы надеемся, что нет».

Ранее Блинкен встречался с высокопоставленными дипломатами из Великобритании, Франции и Германии, чтобы выступить единым фронтом в связи с опасениями, что Россия может планировать вторжение в Украину. Накануне он встретился с президентом Украины в Киеве.

В четверг Блинкен приложил все усилия, чтобы подчеркнуть, что США и их партнеры едины, отметив, что американские дипломаты провели более 100 встреч с союзниками за последние недели, «чтобы убедиться, что мы говорим и действуем единым фронтом, когда речь идет о России».

«Это единство дает нам силу, силу, с которой, я могу добавить, Россия не может и не может сравниться», — сказал он. «Именно поэтому мы в первую очередь строим добровольные альянсы и партнерства. Именно поэтому Россия безрассудно стремится нас разделить».

В Вашингтоне администрация Байдена объявила в четверг, что ввела новые санкции против четырех украинских чиновников, которые, по словам представителей администрации, являются частью усилий России по оказанию влияния, чтобы создать предлог для вторжения. Под санкциями фигурируют депутаты парламента Тарас Козак и Олег Волошин, а также два бывших чиновника правительства. По данным Минфина, все четверо были тесно связаны с усилиями по дезинформации российской федеральной службы безопасности, известной как ФСБ.

Россия отрицает, что планирует вторжение, и, в свою очередь, обвинила Запад в планировании «провокаций» на Украине, ссылаясь на доставку оружия в страну британскими военными транспортами в последние дни.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что украинские и западные разговоры о готовящемся нападении России были «прикрытием для проведения собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера».

Россия хочет обязательных гарантий безопасности, в том числе постоянного запрета на членство Украины в НАТО, к чему стремится Киев, и вывода большей части военного присутствия США и их союзников в Восточной Европе.

США и их европейские партнеры заявляют, что готовы рассмотреть некоторые менее драматичные жесты, но что о требованиях России не может быть и речи, и что Путин знает, что они не дадут старта. Это, по словам Блинкена, является доказательством скрытых мотивов Путина.

«До сих пор наши добросовестные жесты отвергались, потому что, по правде говоря, этот кризис в первую очередь не связан с оружием или военными базами», — сказал он. «Речь идет о суверенитете и самоопределении Украины и других постсоветских государств. По сути, речь идет об отказе России от целостной и свободной Европы после окончания холодной войны».

В четверг Россия объявила о широкомасштабных военно-морских маневрах, которые продлятся весь февраль, некоторые, по всей видимости, в Черном море, с участием более 140 военных кораблей и более 60 самолетов. Отдельно министр обороны Испании заявил, что страна направляет в Черное море два военных корабля с одобрения НАТО.

На фоне опасений, что Путина могут не смутить угрозы санкций, Блинкен обратился к российскому народу с прямым призывом выступить против любого вмешательства.

«Вы заслуживаете того, чтобы жить в безопасности и достойно, как и все люди во всем мире, и никто — ни Украина, ни США, ни страны НАТО — не стремится поставить это под угрозу. Но что действительно угрожает вашей безопасности, так это бессмысленная война с вашими соседями в Украине со всеми вытекающими из этого издержками — прежде всего для молодых людей, которые будут рисковать или даже отдавать за это свою жизнь», — сказал он.

Перед США и НАТО стоит непростая задача на Украине. Байден заявил, что не планирует отправлять боевые подразделения в случае дальнейшего вторжения России. Но он мог бы использовать менее драматичные, но все же рискованные военные варианты, включая поддержку украинского сопротивления после вторжения.

Обоснование отказа от непосредственного участия в российско-украинской войне простое: у США нет договорных обязательств перед Украиной, а война с Россией была бы огромной авантюрой. Но делать слишком мало тоже опасно.

Мадхани сообщил из Вашингтона; Джордан из Берлина. Свой вклад внесли корреспонденты Associated Press Владимир Исаченков в Москве и Ванесса Гера в Варшаве, Польша.