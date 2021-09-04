Байден, все еще скорбящий о своем обожающем сыне, обнаруживает, что не все хотят это слышать.

Но о его хриплом приеме с некоторыми семьями в Дувре г-жа Мюррей сказала: «Я уверена, что он понимает реакцию, которую он получил, лучше, чем многие люди».

На своих публичных встречах с мировыми лидерами, врачами, военными и семьями г-н Байден часто делится своим опытом отправки сына в Ирак или его битвы с раком мозга. повлиял на его семью. Вызов памяти Бо среднего Насильственный крах Афганистана, последствия Самое политически нестабильное решение С момента его президентства до настоящего времени это был редкий момент для критиков, чтобы проявить любовь к панегирику его сына.

«Мистер Байден не папа с золотой звездой, и ему следует прекратить играть на телевидении», – сказал Уильям МакГерн, спичрайтер президента Джорджа Буша. Написано в редакционной статье Wall Street Journal. Г-н Байден никогда не утверждал, что его сын погиб в результате боевых действий, но он часто говорил о распространении своего сына за границу и о потерях, которые это нанесло его семье. Сторонники Байдена говорят, что семьи военных заслуживают своего горя, но и президент этого заслуживает.

«Семьи, которые скорбят, могут чувствовать то, что они чувствуют», – сказал Фред Гуттенберг, убивший свою 14-летнюю дочь Хайме в Массовые расстрелы в 2018 году В средней школе Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, Флорида, которой регулярно звонил мистер Байден во время интервью. «Но для всех, кто мог бы критиковать: дети президента, те, кто жив, и те, кто нет, сформировали того, кто является боссом».

Они также с самого начала повлияли на президентство Байдена. В январе, перед отъездом из Делавэра в Вашингтон, он сказал своим советникам, что хочет произнести прощальную речь в штаб-квартире Национальной гвардии Делавэра. Это здание названо в честь его сына.

«У меня есть только одно сожаление, – сказал Байден, плача в тот день. «Его здесь нет, потому что мы должны представить его как президента».

Как главнокомандующий Байден не имеет политического советника, который доверял бы его советам больше, чем кто-либо другой. Его помощники сказали, что он ежедневно разговаривает с двумя другими своими детьми, Хантером и Эшли, но обычно он разговаривал со старшей четыре раза в день, сравнивая записи и обсуждая следующие шаги.