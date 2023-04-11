Байден выступил в Польше по случаю годовщины украинско-российской войны

(Рим закончился. Читайте репортаж CNBC Из выступления Байдена здесь).

Президент Джо Байден отправился во вторник в Варшаву, Польша, чтобы произнести речь по случаю годовщины войны России на Украине. Президент утверждал, что война является частью глобальной борьбы между тиранией и демократией.

В понедельник Байден совершил секретную 23-часовую поездку в Киев, Украина, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил о новом пакете вооружений для страны на сумму почти 500 миллионов долларов.

Речь прозвучала через несколько часов после выступления президента России Владимира Путина на совместном заседании российского парламента. В нем Путин представил войну как опосредованную битву против Запада и заявил, что приостановит участие в новом договоре СНВ, единственном оставшемся крупном ядерном соглашении между Соединенными Штатами и Россией.

Байден сказал, что демократии и демократические коалиции, такие как НАТО, за последний год укрепились. Это аргумент, который он привел еще будучи президентом, призывая к демократии в Соединенных Штатах и ​​за рубежом.

«Это крупнейшая наземная война в Европе за последние три четверти века, и вы преуспели вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных ожиданий, — сказал Байден в Киеве. — Мы полностью уверены, что вы продолжите побеждать». Понедельник. «Год спустя Киев стоит, Украина стоит. Демократия стоит. Американцы поддерживают вас. Мир поддерживает вас».