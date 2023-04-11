entertainment

Байден выступил в Польше по случаю годовщины украинско-российской войны

11 апреля, 2023
Apollinariya Soloveva
  • Президент Джо Байден выступил в Польше после секретной 23-часовой поездки в Киев, Украина, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил о новом пакете вооружений для страны на сумму почти 500 миллионов долларов.
  • Речь прозвучала через несколько часов после выступления президента России Владимира Путина на совместном заседании российского парламента.
  • Байден сказал, что демократии и демократические коалиции, такие как НАТО, за последний год укрепились.

(Рим закончился. Читайте репортаж CNBC Из выступления Байдена здесь).

Президент Джо Байден отправился во вторник в Варшаву, Польша, чтобы произнести речь по случаю годовщины войны России на Украине. Президент утверждал, что война является частью глобальной борьбы между тиранией и демократией.

В понедельник Байден совершил секретную 23-часовую поездку в Киев, Украина, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил о новом пакете вооружений для страны на сумму почти 500 миллионов долларов.

Речь прозвучала через несколько часов после выступления президента России Владимира Путина на совместном заседании российского парламента. В нем Путин представил войну как опосредованную битву против Запада и заявил, что приостановит участие в новом договоре СНВ, единственном оставшемся крупном ядерном соглашении между Соединенными Штатами и Россией.

Байден сказал, что демократии и демократические коалиции, такие как НАТО, за последний год укрепились. Это аргумент, который он привел еще будучи президентом, призывая к демократии в Соединенных Штатах и ​​за рубежом.

«Это крупнейшая наземная война в Европе за последние три четверти века, и вы преуспели вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных ожиданий, — сказал Байден в Киеве. — Мы полностью уверены, что вы продолжите побеждать». Понедельник. «Год спустя Киев стоит, Украина стоит. Демократия стоит. Американцы поддерживают вас. Мир поддерживает вас».

READ  Очаровательная жизнь Брюса Поузи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *