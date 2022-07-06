Байден говорит жене Гранера, что работает над тем, чтобы вернуть ее домой

Вашингтон (AFP) – Президент Джо Байден поговорил в среду с женой задержанного игрока WNBA Бритни Гренье, Белый дом сообщил, что на суде в России он заверил ее, что работает над тем, чтобы как можно быстрее добиться свободы Грейнера.

Разговор Байдена с женой Грейнера Шерил Грейнер последовал вслед за личным обращением Бритни Гренье к президенту с рукописным письмом от баскетболиста. Белый дом получил в понедельник. В письме Грейнер признала свои опасения, что она навсегда останется под стражей в России, и попросила Байдена «не забывать меня и других американских заключенных».

Грейнер находится под стражей четыре месяца и в настоящее время находится под судом в России за хранение картриджей для электронных сигарет, содержащих масло каннабиса.

«Президент позвонил Шерил, чтобы заверить ее, что он работает над тем, чтобы добиться скорейшего освобождения Бритни, а также освобождения Пола Уилана и других американских граждан, которых несправедливо удерживали или держали в заложниках в России и по всему миру». Об этом говорится в заявлении Хауса. «Он также прочитал ей проект письма, которое президент отправляет сегодня Бритни Грейнер».

Белый дом заявил, что Байден предложил свою поддержку семье и обязался обеспечить им «всю возможную помощь», пока администрация предпринимает шаги по освобождению Бритни Грейнер.

Грейнер находится в разгаре судебного процесса в России, который начался на прошлой неделе после того, как она была арестована 17 февраля за хранение масла каннабиса, когда возвращалась играть за свою российскую команду. Судебный процесс планируется возобновить в четверг.

Оправданы менее 1% фигурантов уголовных дел в России, и, в отличие от судов США, оправдательные приговоры могут быть признаны недействительными.

Шерил Грейнер сказала CBS Mornings в интервью во вторник, что отсутствие известий от Байдена, пока Бритни Гренер находилась под стражей, было для нее «разочаровывающим».