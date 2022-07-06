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Байден говорит с Шерил Грейнер о задержании Бритни Гренье в России

6 июля, 2022
Boleslava Sokolova

Согласно заявлению Белого дома, президент Байден и вице-президент Камала Харрис в среду поговорили с Шерил Грейнер, женой звезды WNBA Бритни Грейнер. Бритни Грейнер находится под стражей в России по обвинению в хранении наркотиков с февраля.

Во время разговора Байден прочитал черновик письма, которое он намеревался отправить Бритни Гренье.

«Президент предложил свою поддержку семье Шерил и Бритни и обязался обеспечить им всю возможную помощь, пока его администрация использует все возможности, чтобы вернуть Бритни домой», — говорится в заявлении.

Бритни Гренье находится под стражей в России с 17 февраля по обвинению российских властей в хранении картриджа с маслом каннабиса в ее багаже ​​в подмосковном аэропорту. Суд над ней начался в пятницу. В понедельник Бритни Грейнер отправила Байдену письмо с просьбой о помощи.

Правительство США признало Грейнер «несправедливо задержанной» и работает над ее освобождением независимо от исхода судебного разбирательства.

В заявлении Белого дома в среду говорится, что Бритни Гренье была «несправедливо задержана в России в невыносимых условиях».

Она также сказала, что Байден поручил своей команде национальной безопасности поддерживать «регулярный контакт» с семьей Шерил Грейнер и Бритни Гренье. Шерил Грейнер публично выразила свое недовольство усилиями Байдена и его администрации по освобождению его жены.

Во вторник Шерил Грейнер появилась на «CBS Mornings» и рассказала о своем разочаровании тем, что семья Бритни Грейнер не получила ответа на письмо Бритни Грейнер от президента.

«Я больше не собираюсь молчать», — сказала Шерил Грейнер. «Моя жена борется, и мы должны ей помочь».

Женщины могли общаться друг с другом только посредством писем. В июне Шерил Грейнер сообщила Associated Press, что запланированный разговор с Бритни Грейнер так и не состоялся из-за кадровой проблемы в посольстве США в Москве. Она сказала, что не разговаривала со своей женой с того дня, как арестовали Бритни Грейнер.

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Эксперты говорят, что суд над Бритни Гренье, скорее всего, закончится обвинительным приговором. Ей грозит до 10 лет колонии строгого режима, если ее признают виновной.

«Существует в основном предвзятость, потому что российская судебная система говорит, что их нельзя судить, пока подсудимый не будет признан виновным», — сказал Уильям Померанц, исполняющий обязанности директора Института Кеннана и эксперт по российскому праву. Нет никакой реальной идеи или ожидания, что обвиняемый невиновен. На самом деле презумпции невиновности нет».

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