Байден говорит с Шерил Грейнер о задержании Бритни Гренье в России

Согласно заявлению Белого дома, президент Байден и вице-президент Камала Харрис в среду поговорили с Шерил Грейнер, женой звезды WNBA Бритни Грейнер. Бритни Грейнер находится под стражей в России по обвинению в хранении наркотиков с февраля.

Во время разговора Байден прочитал черновик письма, которое он намеревался отправить Бритни Гренье.

«Президент предложил свою поддержку семье Шерил и Бритни и обязался обеспечить им всю возможную помощь, пока его администрация использует все возможности, чтобы вернуть Бритни домой», — говорится в заявлении.

Бритни Гренье находится под стражей в России с 17 февраля по обвинению российских властей в хранении картриджа с маслом каннабиса в ее багаже ​​в подмосковном аэропорту. Суд над ней начался в пятницу. В понедельник Бритни Грейнер отправила Байдену письмо с просьбой о помощи.