Байден говорит с Шерил Грейнер о задержании Бритни Гренье в России

Согласно заявлению Белого дома, президент Байден и вице-президент Камала Харрис в среду поговорили с Шерил Грейнер, женой звезды WNBA Бритни Грейнер. Бритни Грейнер находится под стражей в России по обвинению в хранении наркотиков с февраля.
Во время разговора Байден прочитал черновик письма, которое он намеревался отправить Бритни Гренье.
«Президент предложил свою поддержку семье Шерил и Бритни и обязался обеспечить им всю возможную помощь, пока его администрация использует все возможности, чтобы вернуть Бритни домой», — говорится в заявлении.
Бритни Гренье находится под стражей в России с 17 февраля по обвинению российских властей в хранении картриджа с маслом каннабиса в ее багаже в подмосковном аэропорту. Суд над ней начался в пятницу. В понедельник Бритни Грейнер отправила Байдену письмо с просьбой о помощи.
Правительство США признало Грейнер «несправедливо задержанной» и работает над ее освобождением независимо от исхода судебного разбирательства.
В заявлении Белого дома в среду говорится, что Бритни Гренье была «несправедливо задержана в России в невыносимых условиях».
Она также сказала, что Байден поручил своей команде национальной безопасности поддерживать «регулярный контакт» с семьей Шерил Грейнер и Бритни Гренье. Шерил Грейнер публично выразила свое недовольство усилиями Байдена и его администрации по освобождению его жены.
Во вторник Шерил Грейнер появилась на «CBS Mornings» и рассказала о своем разочаровании тем, что семья Бритни Грейнер не получила ответа на письмо Бритни Грейнер от президента.
«Я больше не собираюсь молчать», — сказала Шерил Грейнер. «Моя жена борется, и мы должны ей помочь».
Женщины могли общаться друг с другом только посредством писем. В июне Шерил Грейнер сообщила Associated Press, что запланированный разговор с Бритни Грейнер так и не состоялся из-за кадровой проблемы в посольстве США в Москве. Она сказала, что не разговаривала со своей женой с того дня, как арестовали Бритни Грейнер.
Эксперты говорят, что суд над Бритни Гренье, скорее всего, закончится обвинительным приговором. Ей грозит до 10 лет колонии строгого режима, если ее признают виновной.
«Существует в основном предвзятость, потому что российская судебная система говорит, что их нельзя судить, пока подсудимый не будет признан виновным», — сказал Уильям Померанц, исполняющий обязанности директора Института Кеннана и эксперт по российскому праву. Нет никакой реальной идеи или ожидания, что обвиняемый невиновен. На самом деле презумпции невиновности нет».
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