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Байден говорит, что вторжение России в Украину «все еще возможно», но остается место для дипломатии

16 февраля, 2022
Toma Kulikov

Президент Байден заявил во вторник, что российское вторжение Украина «Это все еще возможно», но она надеялась, что дипломатическое решение будет найдено.

«Это больше, чем просто Россия и Украина — это отстаивание того, во что мы верим», — сказал Байден.

Байден сказал, что Соединенные Штаты «не подтвердили» утверждения России о том, что они начали вывод войск из Украины, и американские аналитики по-прежнему считают, что 150 000 военнослужащих патрулируют границы с Украиной и Беларусью.

В то время как США исключили отправку войск на Украину для защиты от любого нападения России, президент России Владимир Путин предупредил, что США примут меры, если российские войска двинутся в любую из стран НАТО, окружающих Украину, заявив, что «нападение на НАТО является напасть на всех нас».

Речь Байдена в Белом доме состоялась после того, как украинские официальные лица заявили во вторник, что некоторые из их сайтов, посвященных национальной безопасности и финансам, подверглись хакерским атакам.

в Министерство обороны Украины Он написал в Твиттере, что ее веб-сайт, возможно, подвергся атаке типа «отказ в обслуживании», отметив, что «было зарегистрировано чрезмерное количество запросов в секунду».

Байден
Президент Джо Байден говорит об Украине в Восточном зале Белого дома во вторник, 15 февраля 2022 года, в Вашингтоне.

Алекс Брэндон/AFP


В министерстве заявили, что работают над восстановлением сайта.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины подтвердили сообщения о кибератаках, заявив: «За последние несколько часов Приватбанк подвергся массированной DDoS-атаке». Пользователи сообщают о проблемах с платежами, а также с приложением. По данным центра, у некоторых возникли проблемы со входом в систему, в то время как другие не смогли получить доступ к своему балансу или последним транзакциям.

В Приватбанке заявили, что деньгам вкладчиков «нет никакой угрозы» — это только пострадавшее приложение, а финансовые операции «осуществляются».[ing] Обычно. «Интернет-банк Ощадбанка не работает.

В центре предположили: «Возможно, агрессор прибег к тактике малого вреда, потому что его агрессивные планы в целом не срабатывают». Но она не винила Путина в терактах, и на данный момент неясно, кто стоял за терактами.

Последняя крупная кибератака на Украину произошла в январе. Посол Украины Маргарет Бреннан из CBS News заявила, что вторжению в Москву, вероятно, предшествовало пиратство.

«Если Россия решит начать полномасштабное вторжение, мы знаем, что до этого следует ожидать усиления кибератак», — сказала CBS News Оксана Маркарова, посол Украины в США.

ФБР и Министерство внутренней безопасности в понедельник обратились с призывом предупредить правоохранительные органы США, военных и инфраструктурные заинтересованные стороны, чтобы они готовились к потенциальным российским кибератакам, связанным с возможным вторжением в Украину.

— Дэвид Мартин, Такер Рейлс, Оливия Джейзес, Элеонора Уотсон, Николь Сганга, Кэтрин Уотсон и Кэролайн Линтон внесли свой вклад в этот отчет.

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