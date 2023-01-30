Байден говорит, что для Украины нет F-16, поскольку Россия претендует на прибыль

Российский чиновник заявил о своем плацдарме на Угледаре

В Киеве заявили, что за успехи России приходится дорого платить

Аналитический центр считает, что задержки с поставками западных вооружений остановили прогресс Украины

Киев, Украина/ВАШИНГТОН, 30 янв (Рейтер) — Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что Соединенные Штаты не будут предоставлять истребители F-16, которых Украина добивалась в войне против России, поскольку российские силы заявили о серии дополнительных прибыли На войне. восток страны.

Советник министра обороны Украины заявил в пятницу, что Украина намерена настаивать на закупке западных истребителей четвертого поколения, таких как F-16, после того, как на прошлой неделе были обеспечены поставки основных боевых танков. Представитель ВВС Украины заявил, что обучение пилотов на таких боевых самолетах займет около полугода.

На вопрос, предоставят ли Соединенные Штаты самолеты, Байден ответил журналистам в Белом доме: «Нет».

Этот краткий обмен мнениями произошел вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала мстить за сопротивление Украины ее вторжению безжалостными атаками на востоке.

Зеленский уже несколько недель предупреждает, что Москва намерена усилить наступление на Украину после почти двухмесячного тупика вдоль линии фронта, которая проходит через юг и восток.

Украина получила большой импульс на прошлой неделе, когда Германия и Соединенные Штаты объявили о планах ввести тяжелые танки, что положило конец неделям дипломатического тупика по этому вопросу.

«Следующим большим препятствием теперь будет боевая авиация», — заявил в пятницу агентству Рейтер советник министра обороны Алексея Резникова Юрий Сак.

Хотя не было никаких признаков нового, более широкого российского наступления, российские войска закрепились в Вохлидаре, угледобывающем городе, руины которого когда-то были украинским оплотом, заявил представитель администрации удерживаемых Россией частей Донецкой области на востоке Украины. Денис Пушлин. С начала войны.

Пушлин сказал, что украинские силы продолжают сбрасывать подкрепления в Бахмут, Марьинку и Воглидар, три города, расположенные к северо-юго-западу от Донецка. Официальное российское информационное агентство ТАСС цитирует его слова о том, что российские силы там продвигаются, но «непонятно, то есть идет бой буквально за каждый метр».

Советник Пушлина Ян Гагин заявил, что боевики российского отряда наемников Вагнера частично взяли под свой контроль маршрут снабжения, ведущий в город Бахмут, который в течение нескольких месяцев был в центре внимания Москвы.

Днем ранее начальник Вагнера заявил, что его бойцы захватили село Благодатное к северу от Бахмута.

В Киеве заявили, что отбили атаки на Благодатный и Вохлидар, но Reuters не смогло самостоятельно проверить обстановку там. Но сообщения о местах боевых действий указывали на явные, хотя и постепенные успехи русских.

Российские атаки на востоке были безжалостными, несмотря на тяжелые потери с российской стороны, сказал Зеленский, назвав эти атаки местью за успех Украины в вытеснении российских войск из столицы, северо-востока и юга в начале конфликта.

[1/5] F-16 Fighting Falcon ВВС США из 140-го авиакрыла Национальной гвардии Колорадо во время учений НАТО Sabre Strike пролетает над военной авиабазой Амари, Эстония, 12 июня 2018 г. REUTERS/Ints Kalnins

«Я думаю, что Россия действительно хочет своего большого реванша. Я думаю, что они уже начали его», — сказал Зеленский журналистам в южном портовом городе Одесса.

Николай Саламаха, украинский военный полковник и аналитик, заявил Радио Украина, что атака Москвы в Волдаре обошлась очень дорого.

«Город расположен на возвышенности и там устроен очень сильный оборонительный рубеж», — сказал он. «Это повторение ситуации в Бахмуте — волна за волной российские войска подавляются ВСУ».

Западные задержки

Сотни современных танков и бронированных машин, которые западные страны обязались предоставить Украине в последние недели для контрнаступления с целью вернуть территорию, находятся в нескольких месяцах от поставки.

Таким образом, Киеву предстоит пережить зиму в том, что обе стороны называют мясорубкой безжалостной войны на истощение.

Наемники Вагнера в Москве отправили тысячи новобранцев, призванных из русских тюрем, в бой за Бахмут, выиграв время для российской армии, чтобы восстановить подразделения с сотнями тысяч резервистов.

Зеленский призывает Запад ускорить обещанные поставки оружия, чтобы Украина могла начать наступление.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружений западными странами приводят к тому, что «страны НАТО все больше вовлекаются в конфликт — но они не имеют возможности изменить ход событий и не будут».

Базирующийся в США Институт изучения войны заявил, что «неспособность Запада предоставить необходимое оборудование» в прошлом году была основной причиной, по которой продвижение Киева застопорилось с ноября.

Это позволило России оказать давление на Бахмут и укрепить фронт против будущей украинской контратаки, говорится в отчете российских исследователей, хотя они сказали, что Украина все еще может вернуть себе территорию после прибытия обещанного оружия.

Зеленский встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в понедельник в Николаеве, что является редким визитом иностранного лидера, близкого к фронту. Город, в котором застопорилось наступление России на юге, подвергался беспощадным бомбардировкам, пока в ноябре Украина не отодвинула линию фронта.

Российское вторжение, которое оно начало 24 февраля прошлого года, утверждая, что необходимо защитить себя от отношений соседа с Западом, привело к десяткам тысяч смертей и перемещению миллионов из своих домов.

Дополнительные сообщения Павла Политюка, Кевина Леви и Рональда Попески, офисы Reuters. Написано Питером Графом, Филиппой Флетчер и Дойной Чиакко; Под редакцией Гарета Джонса, Уильяма Маклина и Синтии Остерман.

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